Metrô do Recife tem esquema especial para Santa Cruz x Defensa y Justicia

O Santa Cruz estreia na temporada 2026 em amistoso internacional contra o Defensa y Justicia

Arena Pernambuco (Rafael Vieira)

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) Recife informou que, para suprir a demanda do jogo Santa Cruz x Defensa y Justicia, realizado nesta quinta-feira (8), às 20h30 na Arena Pernambuco, o Ramal Camaragibe irá operar até às 23h30, na estação Cosme e Damião, para o embarque de torcedores.

As demais estações funcionarão apenas para o desembarque de passageiros, enquanto a Linha Sul e o ramal Jaboatão na Linha Centro terão operação padrão até às 23h.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

Santa Cruz x Defensa y Justicia: onde assistir, horário e escalações para duelo da Vitória Cup

Embalado pelo acesso, Santa Cruz busca encerrar jejum de títulos no Pernambucano

Santa Cruz lança uniformes alternativos com inspiração retrô e assinatura da marca própria

Santa Cruz empata com Tuna Luso em jogo de erro absurdo da arbitragem; confira

'A ideia é ter pontos de venda no estado inteiro'; diz presidente do Santa Cruz sobre produtos da Reebok

Santa Cruz inicia temporada 2026 com amistoso internacional pela Vitória Cup

Santa Cruz pretende fechar o elenco com mais um reforço para o setor ofensivo Veja também:

Vitória Cup: amistoso internacional marca início da temporada 2026 para o Santa Cruz

A temporada 2026 do Santa Cruz terá início com um desafio internacional. A partida contra o Defensa y Justicia marca o primeiro compromisso oficial da equipe tricolor no ano e a estreia da competição em solo nordestino.

Em sua segunda edição, a Vitória Cup é um torneio amistoso internacional criado para promover confrontos entre clubes de diferentes países durante períodos de pré-temporada e pausas no calendário. O modelo busca garantir competitividade esportiva e uma renda extra aos participantes, tratando cada partida como um evento independente, com troféu próprio para o vencedor.

A expectativa de público para o duelo é considerada positiva. De acordo com dados divulgados previamente, mais de 12 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada, número superior à média registrada na edição anterior da competição.

No domingo (11), o Tricolor do Arruda estreia no Campeonato Pernambucano contra o Decisão, em jogo que também acontece na Arena.

Com alguns reforços e outros nomes remanescentes da campanha que levou o Santa de volta para a Série C, o elenco tem seis novos nomes que devem começar na equipe titular.

Confira, no carrossel, o provável time titular do Santa Cruz para a estreia oficial em 2026.