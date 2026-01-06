Santa Cruz pretende fechar o elenco com mais um reforço para o setor ofensivo
Santa Cruz planeja último reforço para fechar elenco da temporada 2026
Publicado: 06/01/2026 às 10:43
Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)
Com 11 reforços já confirmados para a temporada 2026, o Santa Cruz segue ativo no mercado em busca de uma última peça para fechar o elenco. A diretoria coral trabalha para contratar um atacante de beirada, que chegará com status de titular, de acordo com o investimento planejado.
“Estive no Santa Cruz e tivemos uma reunião com a comissão técnica. Ainda estamos em aberto para trazer um jogador, um ponta de beirada. Esse é o nosso objetivo, mas apenas um atleta. Hoje temos Matheus Régis, Robinho e Renato para a posição, mas devemos trazer esse ponta para fechar o elenco”, afirmou o presidente em entrevista à Rádio Jornal.
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp
Bruno Rodrigues também avaliou positivamente o planejamento do clube para a temporada, ressaltando a melhoria do nível técnico do elenco em relação ao ano passado. Além disso, destacou a redução do número de jogadores no grupo e a valorização das categorias de base.
“Conseguimos montar um elenco mais competitivo em todas as posições. Trouxemos atletas de uma prateleira acima, foi um grande esforço. Também enxugamos o elenco, que tinha mais de 40 jogadores, o que nos permitiu dar espaço à base. Os seis jogadores promovidos têm treinado muito bem”, completou.
Até o momento, o Santa Cruz anunciou as seguintes contratações para 2026: o goleiro Gabriel Souza; o zagueiro Ianson; os laterais Pedro Costa, Alex Ruan e Hamilton; o volante Andrey; o meia Patrick Allan; e os atacantes Robinho, Vitinho, Matheus Régis e Quirino.