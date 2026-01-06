Santa Cruz empata com Tuna Luso e se complica na Copinha; Retrô se classifica
O Santa Cruz segue sem vencer na Copa São Paulo e empatou por 1 a 1 nesta terça-feira (6)
Publicado: 06/01/2026 às 18:25
Santa Cruz empata com Tuna Luso na Copinha (Douglas Moreti)
Após duas rodadas disputadas, o Santa Cruz segue sem saber o que é vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Nesta terça-feira (6), a Cobra Coral ficou no empate por 1 a 1 com a Tuna Luso, somando o seu primeiro ponto na competição.
A equipe paraense chegou a sair na frente do placar durante o primeiro tempo, mas o atacante tricolor Breninho empatou o jogo, também marcando na primeira etapa. Durante o segundo tempo, o Santa Cruz reclamou de um gol anulado contra a equipe, alegando não haver falta no defensor do Tuna Luso na jogada.
Com o resultado, o Tricolor do Arruda não depende mais de suas forças para classificar na última rodada. O clube pernambucano terá que secar a própria Tuna Luso, que encara o Botafogo-SP, além de pontuar em seu duelo. O compromisso coral será contra o Bandeirante, nesta sexta-feira (9), às 15h15.
Retrô se classifica e segue 100%
Também nesta terça-feira, o Retrô venceu o Cascavel-PR pelo placar de 2 a 0 e se classificou matematicamente para o mata-mata da Copinha. Os gols do triunfo da Fênix de Camaragibe foram marcados por Joabe e Pedro.
Com o resultado, o Retrô manteve os 100% de aproveitamento e chegou aos 6 pontos, não podendo mais ser alcançado pelo 3º lugar do grupo. De olho em manter a liderança atual, o clube azulino fecha a primeira fase contra o Juventus-SP, também na sexta-feira, às 15h15.