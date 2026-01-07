Santa Cruz lança uniformes alternativos com inspiração retrô e assinatura da marca própria

Novos uniformes do Santa Cruz (Divulgação/SCFC)

O Santa Cruz apresentou nesta terça-feira (6) seus novos uniformes alternativos para a temporada, apostando em um visual retrô inspirado em camisas históricas das décadas de 1980 e 1990. O lançamento foi divulgado por meio das redes sociais. Os uniformes produzidos pela Reebok, nova fornecedora esportiva, só serão lançados a partir de fevereiro.

As peças são produzidas pela Reebok, fornecedora de material esportivo do Tricolor do Arruda, mas levam a assinatura da Cobra Coral, marca própria do clube. Os uniformes oficiais da temporada, também confeccionados pela Reebok, têm lançamento previsto para o mês de fevereiro.

O modelo coral traz listras verticais que remetem ao uniforme utilizado no início dos anos 1990. Já a camisa branca faz referência ao padrão de 1987, temporada em que o Santa Cruz conquistou o bicampeonato do Campeonato Pernambucano.

O clube informou que os uniformes alternativos serão colocados à venda para os torcedores, mas ainda não divulgou data de início da comercialização nem os valores.

Uniformes oficiais só em fevereiro

Os uniformes oficiais da temporada 2026, segundo o clube, só serão lançados a partir do mês de fevereiro. A diretoria explicou que a estratégia busca potencializar o desempenho comercial no lançamento e auxiliar no combate à pirataria, garantindo que o torcedor tenha acesso ao produto oficial no momento em que ele passar a ser utilizado em campo.