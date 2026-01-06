Santa Cruz inicia temporada 2026 com amistoso internacional pela Vitória Cup

Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

A temporada 2026 do Santa Cruz terá início com um desafio internacional. O Tricolor do Arruda enfrenta o Defensa y Justicia, da Argentina, nesta quinta-feira (08), às 20h30, na Arena Pernambuco, em amistoso válido pela Vitória Cup. A partida marca o primeiro compromisso oficial da equipe tricolor no ano e a estreia da competição em solo nordestino.

Em sua segunda edição, a Vitória Cup é um torneio amistoso internacional criado para promover confrontos entre clubes de diferentes países durante períodos de pré-temporada e pausas no calendário. O modelo busca garantir competitividade esportiva e uma renda extra aos participantes, tratando cada partida como um evento independente, com troféu próprio para o vencedor.

Primeira edição

A edição inaugural do torneio foi realizada no Espírito Santo e contou com a participação de Cruzeiro, Defensa y Justicia, Banfield e Desportiva Ferroviária. O bom retorno esportivo e comercial impulsionou a expansão do projeto, que agora passa a circular por outros estados do país, incluindo Pernambuco.

Internacionalização - Sul Americanos e Europeus

Além do confronto desta semana, a organização da Vitória Cup já confirmou a presença de clubes do Brasil e do exterior, como América de Cali (da Colômbia), Velez Sarsfield (da Argentina), Sporting Cristal (do Peru), Olimpia (do Paraguai), e Villarreal (Espanha). A expectativa é ampliar ainda mais o alcance do torneio nos próximos meses, inclusive com a realização de jogos envolvendo equipes europeias no Brasil.

Novo patrocinador

Fora de campo, a Vitória Cup também firmou parceria comercial com o Santa Cruz para a temporada 2026. A marca estará estampada no uniforme do clube e, segundo os organizadores, a colaboração prevê ações conjuntas ao longo do ano, incluindo a possibilidade de um reforço de “peso” para o elenco coral.

Público

A expectativa de público para o duelo é considerada positiva. De acordo com dados divulgados previamente, mais de 12 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada, número superior à média registrada na edição anterior da competição. Ainda assim, a organização trabalhava com a possibilidade de um público maior, próximo da capacidade máxima da Arena de Pernambuco, de 45 mil lugares. Questões como horário, data e deslocamento até o estádio influenciaram diretamente na procura pelos bilhetes. Os ingressos estão sendo comercializados pelo site da Vitória Cup (acesse aqui).



