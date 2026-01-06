'A ideia é ter pontos de venda no estado inteiro'; diz presidente do Santa Cruz sobre produtos da Reebok

Loja do Santa Cruz no Arruda ( Paulo Paiva/Santa Cruz)

O Santa Cruz deu detalhes sobre as novidades para a temporada 2026, incluindo a ampliação da distribuição de produtos e o lançamento de uniformes. O presidente do clube, Rodrigues, afirmou que a ideia é alcançar uma capilaridade nunca antes vista, com pontos de venda espalhados por todo o estado, além de um e-commerce próprio para atender torcedores de qualquer região.

“A ideia é a gente ter uma capilaridade bem grande, algo que a gente nunca teve. Ou seja, pontos de venda no Estado inteiro. Eu devo assinar isso nos próximos dias. Isso para o torcedor que quiser comprar fisicamente, mas vamos ter o nosso e-commerce”, disse Bruno Rodrigues, em entrevista à Rádio Jornal.

A loja oficial do estádio Arruda também passará por uma reforma completa, transformando-se em uma loja de primeira linha, com projeto já definido. “E sobre a loja do Arruda vamos fazer uma reforma geral, vai ser uma loja de primeira linha. Uma loja que já temos todo desenho, vai ser uma loja espetacular. A torcida vai ter orgulho de ter uma loja diferente”, acrescentou o presidente.

Enquanto os novos uniformes oficiais, produzidos pela Reebok, serão lançados em fevereiro, o Santa Cruz iniciará a temporada com um modelo alternativo retrô, desenvolvido pelos novos parceiros e assinado pela Cobra Coral, marca própria do clube. Os uniformes principais de jogo da temporada 2026 só serão lançados a partir do mês de fevereiro.

Segundo o clube, a decisão tem como objetivo otimizar o resultado comercial no lançamento das camisas e contribuir diretamente no combate à pirataria, garantindo que o torcedor tenha acesso ao produto oficial no momento em que ele passar a ser utilizado em campo.