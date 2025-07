Beto Lago: 'Duelo Pernambuco x Sergipe no mata-mata da Série D'

Jogador do Santa Cruz, Wagner Balotelli (Rafael Vieira)

Rumo ao mata-mata

Com o fechamento da primeira fase da Série D, Santa Cruz e Central se destacaram e garantiram suas vagas, encarando clubes sergipanos. O Tricolor encerrou a fase em segundo lugar e enfrentará o Sergipe, disputando o primeiro jogo fora e o segundo em casa. A Patativa se preparará para o Lagarto, fazendo a primeira partida em Caruaru e o segundo na casa do rival. A vitória por 3x0 sobre o Treze trouxe aspectos positivos. O técnico Marcelo Cabo acionou os reservas, incluindo Rokenedy no gol, e o time demonstrou buscou o jogo, mesmo quando chegou a jogar com um a menos – Renato expulso de maneira infantil. Destaque para as boas atuações de Nathan e William Alves. Esse resultado traz moral para o Santa Cruz. Que a diretoria coral possa alinhar todas as questões internas para garantir tranquilidade na sequência do time.

Na capital cearense, o Central teve um desempenho sólido ao segurar o Ferroviário em um empate sem gols, que garantiu a classificação de ambos para o mata-mata. Sob o comando de Leandro Sena, a equipe se mostrou forte fora de casa, mas deverá ser mais eficiente em seus domínios, já que o primeiro duelo da próxima fase será no Luiz Lacerda.

Central segura empate com o Ferroviário e confirma 3ª colocação na Série D

Na Arena Pernambuco, Santa Cruz vence o Treze-PB e encerra jejum na Série D Veja também:

O Sport deixou escapar a primeira vitória na Série A e o empate contra o Santos trouxe um gosto amargo no torcedor. Com 2x0 no placar e um a mais em campo, as mudanças de Daniel Paulista desarrumaram defensivamente, ainda mais pelo crescimento do time santista. Segue a sina: o Leão luta com garra em campo, mas enfrenta suas limitações técnicas. Com a vitória do Penedense na Série D, o Sport se tornou o único clube nas quatro divisões nacionais sem uma vitória.

Passos firmes

Pela Série C, o Náutico conquistou uma vitória expressiva em Campinas, com belo gol de falta de Lucas Cardoso que refletiu o bom futebol do primeiro tempo. A equipe alvirrubra, sob a batuta de Hélio dos Anjos, soube se defender bem no segundo tempo, lidando com a pressão do Guarani, que apenas levava perigo em jogadas aéreas. O Timbu se mostra mais arrumado, mesmo com as visíveis limitações de peças. Já o Retrô, esperava por uma vitória. Novamente, a Fênix decepciona e segue no Z4. Era jogo pra sair desta parte de baixo da tabela. Difícil pensar em classificação. Agora é trabalhar para se manter na Série C, fugindo de um rebaixamento imprevisível.



A falta de respeito com o esporte

A primeira partida de vôlei no Brasil ocorreu na Rua da Aurora. Anos atrás, Panathlon, Chesf e Federação de Vôlei ergueram monumento para celebrar este feito. Contudo, após a remoção do monumento para revitalizações na área, o que se esperava ser uma simples reestruturação se transformou em um descaso, deixando o símbolo da nossa história esportiva em um limbo. Essa falta de respeito com o esporte nacional é alarmante e necessária de ser corrigida.