Veja os duelos da segunda fase da Série D

Jogador do Santa Cruz, Thiaguinho (Rafael Vieira)

A fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro chegou ao fim neste domingo (27), definindo os 32 times que avançam para a próxima etapa da competição. Apenas, quatro clubes vão conquistar o tão sonhado acesso à Série C.

Os confrontos de ida e volta da próxima fase já foram definidos, com duelos equilibrados e repletos de rivalidade regional. A tabela básica indica o início das partidas para o próximo final de semana, porém a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda divulgará as datas e horários oficiais.

Nesta etapa, os times que aparecem à direita nos confrontos terão a vantagem de decidir a vaga em casa. Destaque para o confronto envolvendo as equipes pernambucanas: o Santa Cruz encara o Sergipe, com a volta na Arena Pernambuco, e o Central mede forças com o Lagarto, com a volta no interior de Sergipe.

Confira os confrontos da segunda fase:

Maranhão x Tuna

Central x Lagarto

Manaus x Imperatriz

Juazeirense x América-RN

Independência x Altos

Sergipe x Santa Cruz

Sampaio Corrêa x Manauara

Ferroviário x ASA

Maricá x Aparecidense

Goiatuba x São José-RS

Luverdense x Rio Branco-ES

Marcílio Dias x Inter de Limeira

Mixto-MT x Portuguesa

Joinville x Cianorte

Água Santa x Ceilândia

FC Cascavel x Barra-SC