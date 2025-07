Sport fracassa, leva dois gols na reta final e empata com o Santos na Ilha: 2 a 2

Sport abriu dois gols de vantagem e, mesmo com um jogador a mais, empatou por 2 a 2 com o Santos

Sport empatou com o Santos por 2 a 2 (Rafael Vieira/DP)

O Sport teve tudo para conquistar a primeira vitória do Sport na Série A do Campeonato Brasileiro. Diante de 26 mil torcedores na Ilha do Retiro, o Leão abriu dois gols de vantagem, mas mesmo com um jogador a mais, cedeu o empate por 2 a 2 ao Santos de Neymar neste sábado (26), pela 17ª rodada. Um banho de água fria, em um dia de muita chuva na Ilha do Retiro.

O que vinha sendo o dia do começo da reação, acabou aumentando ainda mais os péssimos números do rubro-negro na competição. São 126 dias sem vencer na temporada e 17 jogos seguidos.

O Sport é o lanterna, com apenas cinco pontos. O Santos é o 16º, com 15 pontos. O Leão volta a campo no sábado (2/8), contra o Bahia, na Ilha do Retiro.

Fim de jogo na Ilha, pelo Brasileirão: Sport 2x2 Santos. Gols rubro-negros foram marcados por Derik Lacerda e Lucas Lima. pic.twitter.com/mUKUrJocmV — Sport Club do Recife (@sportrecife) July 26, 2025

O JOGO

O técnico Daniel Paulista fez uma mudança na equipe, com a entrada de Matheusinho ao lado de Barletta e Derik, com o uruguaio Ramírez ficando como opção no banco de reservas. No Santos, Neymar começou como titular pelo quarto jogo consecutivo.

E tudo que o torcedor rubro-negro queria aconteceu. Logo aos três minutos, o goleiro Gabriel Brazão falhou na saída de jogo, Barletta teve calma e tocou para Derik, que de carrinho empurrou para o fundo da rede.

Em vantagem, o Leão se retraiu um pouco mais. Já o Peixe procurava jogar a bola em Neymar, esperando pela criatividade do craque, que flutuava entre o lado esquerdo de ataque e o meio de campo. Aos 15, o Santos assustou. Igor Vinícius cruzou e Barreal pegou de primeira, mas o goleio Gabriel defendeu firme. O Sport respondeu com um rápido contra-ataque, com Matheusinho deixando Barletta cara a cara com o goleiro Brazão, que abafou e defendeu.

O Santos seguia com mais posse de bola, mas foi do Sport mais uma grande chance desperdiçada. Aos 37, de novo Matheusinho deu ótimo passe para Barletta, que invadiu a área e demorou a chutar. Na saída de bola, Zé Lucas fez dura falta em Neymar e recebeu o amarelo. Falando em cartão, o venezuelano Rincón foi expulso após falta violenta em Derik nos acréscimos. O lance teve intervenção do VAR.

SEGUNDO TEMPO

Mesmo vencendo o jogo, Daniel Paulista fez duas mexidas para o segundo tempo. Machucado, Derik foi substituído por Ramírez. Zé Lucas também deixou o gramado para entrada de Pedro Augusto. No Santos, Cléber Xavier fez três alterações. Entraram Caballero, Gabriel Bontempo e Tiquinho Soares. saíram Igor Vinícius, Souza e Deivid Washington.

E quase o Leão aumentou o placar no comecinho. Lucas Lima cruzou e Ramírez completou para o fundo da rede, mas Barletta participou da jogada e estava impedido. O jogo ficou bom para o Sport, que tinha espaço para atacar, mas Barletta acabou desperdiçando todos os bons contra-ataques. Tanto que foi substituído por Romarinho.

Enquanto o Santos tinha a posse de bola, mas não conseguia finalizar, o Sport seguia empilhando chances perdidas. Aos 20, Matheusinho chutou e a bola raspou a trave. Mas aos 24, explosão na Ilha. Lucas Lima recebeu na área e bateu cruzado, a bola desviou na zaga e entrou: 2 a 0.

O Santos conseguiu diminuir aos 33 minutos. Após boa triangulação com Neymar e Tiquinho Soares, Gabriel Bontempo tocou na saída de Gabriel: 2 a 1. E o que os rubro-negros temiam aconteceu. Aos 43, após falta cruzada na área, a bola sobrou para o zagueiro Basso chutar para o gol: 2 a 2. E ficou nisso na Ilha!

FICHA DA PARTIDA

SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Cariús; Zé Lucas (Pedro Augusto), Rivera e Lucas Lima (Hyoran), Matheusinho (Atencio), Barletta (Romarinho) e Derik (Ramírez). Técnico: Daniel Paulista.

SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Caballero), Basso, Luan Peres e Souza (Gabriel Bontempo); Rincón, João Schmidt e Neymar; Rollheiser, Barreal e Deivid Washington (Tiquinho Soares). Técnico: Cléber Xavier.

Local: Ilha do Retiro.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS).

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM).

VAR: Braulio da Silva Machado (SC).

Gols: Derik (3'/1º); Lucas Lima(24'/2º), Gabriel Bontempo (33'/2º) e Basso (43'/2º).

Amarelos: Lucas Lima, Zé Lucas e Hyoran (Sport); Rincón e Barreal (Santos)

Vermelho: Rincón (Santos).

Público: 26.018.

Renda: R$ 971.720,00.