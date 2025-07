Central segura empate com o Ferroviário e confirma 3ª colocação na Série D

Ferroviário e Central se enfrentaram pela 14ª rodada da Série D (Lenilson Santos/Ferroviário AC)

Na última rodada da primeira fase da Série D, o Central foi até Fortaleza e segurou um empate sem gols contra o Ferroviário-CE, em duelo válido pelo Grupo A3. O resultado garantiu ao Alvinegro a terceira colocação, confirmando a vaga na fase de mata-mata.

Com a solidez defensiva que tem sido marca registrada ao longo da campanha, a Patativa voltou a mostrar força fora de casa. Diante do perigoso Tubarão da Barra, o time comandado por Leandro Sena soube se defender com organização e segurou a força ofensiva do adversário no Estádio Presidente Vargas, neste domingo (27).

Classificados para o mata-mata, os dois clubes já conhecem seus adversários. O Central enfrentará o Lagarto-SE, enquanto o Ferroviário vai enncarar o Altos-PI.

O confronto também marcou o segundo duelo entre as equipes nesta edição da Série D. No primeiro encontro, em Caruaru, o Central levou a melhor ao vencer por 2 a 1. Com o empate em Fortaleza, o time encerra a primeira fase invicto diante do Ferroviário.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Central Sport Club (@centraldecaruaru)

FICHA DA PARTIDA

Ferroviário: João Vitor; Kauê Leonardo, Iago, Léo Paraíso e Ailton Santos; Willyam Maranhão, Ramires e Gharib; Kauan, Natan e Ciel. Técnico: Marcelo Villar.

Central: Milton Raphael; Edy, Hítalo, Janelson e Eduardo; Diego Aragão, Moacir e Yago; Kauê, Leozynho e Jô Santos. Técnico: Leandro Sena.

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza

Horário: 16h

Árbitro: Wagner Francisco Silva Souza (BA)



Assistentes: Bruno da Paixão (BA) e Aleq Santana dos Santos Silva (BA)