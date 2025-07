Na Arena Pernambuco, Santa Cruz vence o Treze-PB e encerra jejum na Série D

Eurico, zagueiro do Santa Cruz (Rafael Vieira)

A Cobra Coral encerrou a fase de grupos da Série D com uma vitória convincente e, de quebra, colocou fim a uma sequência de quatro jogos sem vencer. O Santa Cruz venceu o Treze-PB, por 3 a 0, neste domingo (27), na Arena de Pernambuco. Os gols foram marcados por Renato, Eurico e William Alves. O resultado foi crucial para aliviar a pressão interna e da torcida, que vinha cobrando melhores atuações da equipe. O triunfo devolve confiança ao time às vésperas do mata-mata da competição.

Mesmo enfrentando um gramado pesado e atuando parte do confronto com um jogador a menos, o Tricolor do Arruda mostrou raça e disciplina tática para construir o placar elástico. Com o apoio da torcida, que fez festa na nova “casa” do clube, a Cobra Coral encerrou a primeira fase com a moral renovada para os desafios decisivos que vêm pela frente.

Com o triunfo, o Santa Cruz chegou aos 27 pontos e garantiu a segunda colocação do Grupo A3. Já o Treze-PB se despediu da competição na penúltima posição, com 13 pontos. Na próxima fase, o Santa Cruz enfrentará o Sergipe-SE. O jogo de ida será no Estádio Batistão, em Aracaju, enquanto a partida de volta será na Arena de Pernambuco. As datas e horários dos confrontos ainda serão definidos pela CBF.



O jogo

Antes mesmo de a bola rolar, a escalação do Santa Cruz chamou a atenção. O técnico Marcelo Cabo promoveu alterações significativas no time titular, optando por preservar todos os jogadores pendurados. Ao todo, seis atletas ficaram de fora da lista de relacionados, entre eles o zagueiro Matheus Vinicius, o volante Wagner Balotelli e o atacante Geovany Soares, considerados titulares absolutos.

Apesar das diversas mudanças, a principal novidade foi na meta coral. Em queda de rendimento nas últimas partidas, Felipe Alves perdeu espaço e deu lugar ao jovem Rokenedy, revelado nas categorias de base do Santa Cruz. O goleiro se destacou durante o Campeonato Pernambucano e agora ganhou nova oportunidade como titular.

Sob chuva intensa e com o gramado da Arena Pernambuco bastante pesado, o Santa Cruz iniciou a partida demonstrando claros sinais de desentrosamento, resultado direto das várias modificações feitas na equipe. O time encontrou dificuldades na construção das jogadas e apresentou pouca fluidez ofensiva.

Do outro lado, o Treze-PB, já sem grandes pretensões na competição, entrou em campo de maneira leve, mas com atuação discreta. A equipe paraibana se organizava para se defender sem a bola, mas apresentava dificuldade na transição ofensiva, desperdiçando muitas posses com erros de passe e pouca objetividade no ataque.

Mesmo com dificuldades na criação, o Santa Cruz foi letal quando teve a chance. Em uma das raras jogadas bem articuladas, William Júnior achou Nathan em boa condição pela esquerda. O lateral cruzou com precisão na cabeça de Renato, que subiu no tempo certo e finalizou com firmeza, sem chances para o goleiro Rayan: 1 a 0.

No entanto, a comemoração custou caro. Empolgado com o gol, Renato subiu a escadaria da arquibancada para celebrar com a torcida e acabou recebendo o segundo cartão amarelo. Expulso, deixou a Cobra Coral com um a menos ainda no primeiro tempo, trazendo um novo desafio para a equipe de Marcelo Cabo.

Apesar da desvantagem numérica, o Santa Cruz mostrou personalidade e ajustou sua postura em campo. A equipe passou a controlar melhor as ações, tirou o "peso" do placar e começou a criar boas oportunidades, explorando principalmente as jogadas de contra-ataque e bola parada.

Aos 35 minutos do segundo tempo, veio a recompensa. Após cobrança de escanteio precisa de William Júnior, o volante Eurico se antecipou na primeira trave e cabeceou firme para o fundo da rede: 2 a 0. O gol incendiou a Arena Pernambuco, e a torcida tricolor fez a festa nas arquibancadas.

SEGUNDO TEMPO

Logo no primeiro minuto da etapa final, o Santa Cruz voltou com tudo. Em cobrança de falta levantada por William Júnior na área, o Jorginho tentou o corte, mas acabou desviando mal, mandando a bola contra a própria trave. No rebote, William Alves apareceu com oportunismo e, de carrinho, empurrou para o fundo das redes, ampliando o placar: 3 a 0.

Atrás no placar, o Treze-PB tentou reagir apostando na posse de bola e cercando o campo de defesa do Santa Cruz. No entanto, mesmo com maior volume, a equipe paraibana pouco conseguiu produzir ofensivamente. A principal chance veio após uma saída desorganizada da defesa coral. Cirilo aproveitou o vacilo, ficou com a bola e rolou para Jorginho, que finalizou de primeira. A bola saiu com muito perigo, passando por cima do travessão.

Na sequência, Rodrigo Gaia fez boa tabela com Luisinho na entrada da área e soltou uma bomba, exigindo ótima defesa do jovem goleiro Rokenedy, o melhor momento do Galo da Borborema na partida. Nas arquibancadas, a torcida tricolor respondeu com entusiasmo e entoou: “Ão, ão, ão, meu goleiro é paredão”.

Na reta final, o Galo da Borborema, sem maiores compromissos na competição, partiu com tudo em busca do gol de honra. A postura mais ofensiva da equipe paraibana abriu muitos espaços na defesa, mas o Santa Cruz não conseguiu aproveitar os contra-ataques para ampliar o marcador.

Mesmo com campo aberto e superioridade técnica, o Tricolor pecou nas tomadas de decisão, desperdiçando boas oportunidades que poderiam transformar a vitória em goleada.

SANTA CRUZ 3

Rokenedy; Yuri Ferraz, William Alves (Hiago Ribeiro), Eurico e Nathan (David Cabeça); Pedro Favela, Gabriel Galhardo (Jonatas Paulista) e William Júnior (Vinicius Silva); Renato, João Pedro e Thiago Galhardo (Pedro Henrique). Técnico: Marcelo Cabo

TREZE-PB 0

Igor Rayan; Guilherme Lucena (Ezequiel), Marcelo, Diego Ivo e Arthurzinho; Gustavinho (Pedro Henrique), Rodrigo Gaia (Van) e Jorginho; Lincoln, Cirilo e Luisinho (Matheus Maraguape). Técnico: William De Mattia.

Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata

Árbitro: Mayron Frederico dos Reis Novais (MA)

Assistentes: Jeydson Mandu Barros e Nicolly Ariely Barbosa de Freitas (ambos do MA)

Cartões amarelos: Gustavinho, Luisinho, Rodrigo Gaia (T); Renato (S)

Cartão Vermelho: Renato (S)

Gols: Renato (26'/1º), Eurico (35'/1º) William Alves (01'/2º)(S)

Público total: 10.103

Renda: R$ 233.780,00