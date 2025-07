Com gol de falta, Náutico vence o Guarani fora de casa e assume 4ª posição na Série C

Náutico vence o Guarani em Campinas (@raphaelsilvestre27 / GuaraniFC)

O Náutico consegue mais uma vitória e se consolida no G8 da Série C do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (26), o Timbu venceu o Guarani pelo placar de 1 a 0, em Campinas, pela 14ª rodada da competição nacional. O resultado fez os alvirrubros assumirem, momentaneamente, a 4ª posição na tabela da Terceirona, com 23 pontos. O Guarani, por sua vez, estacionou na 12ª posição, com 16 pontos conquistadas.

O gol isolado da partida foi marcado pelo recém-chegado Lucas Cardoso, em uma bela cobrança de falta do camisa 10 alvirrubro. O Náutico ainda espera o complemento da rodada para saber sua real situação na disputa pelo G8, mas a vitória sobre o Bugre fez a equipe abrir cinco pontos em relação ao primeiro time de fora do grupo classificatório.O Timbu volta a campo no próximo domingo, 3 de agosto, quando recebe o Retrô, nos Aflitos, em duelo estadual pela 15ª rodada da Série C. O Guarani tem seu próximo compromisso no sábado, 2 de agosto, com o clássico frente à Ponte Preta, no Moisés Lucarelli.

LUCAS CARDOSO DE FALTA! É O NÁUTICO ?????????? pic.twitter.com/iMkUS8BM6i — Náutico (@nauticope) July 26, 2025







O jogo



Conforme o esperado, o duelo começou marcado pelo equilíbrio no Brinco de Ouro. Guarani e Náutico buscaram o protagonismo das ações ofensivas através da posse de bola.



A primeira boa oportunidade de gol da equipe alvirrubra saiu ainda com 13 minutos de jogo. Em belo passe de calcanhar de Paulo Sérgio, Lucas Cardoso bateu cruzado e obrigou o goleiro Andrey a trabalhar.



O Náutico voltou a assustar com uma finalização de longa distância de Marco Antônio. Aos poucos, o Timbu foi tomando o controle da partida e sendo mais perigoso nas ações de ataque. Aos 25 minutos, foi a vez de Paulo Sérgio receber a bola dentro da área e finalizar para fora.



Um dos principais pontos positivos do Náutico no primeiro tempo foi, mais uma vez, o sistema defensivo. A defesa alvirrubra sofreu pouco com investidas do Guarani e foi eficiente na linha de impedimento, para impugnar os ataques na equipe mandante.



A primeira chance real do Bugre aconteceu já com 41 minutos da primeira etapa. Em cruzamento pelo lado esquerdo, Bruno Santos recebeu dentro da área, finalizou de peito e jogou para fora. Na sequência, Mirandinha fez jogada individual e também finalizou para fora do gol de Muriel.



No apagar das luzes do primeiro tempo o Náutico chegou ao primeiro gol. O recém-chegado Lucas Cardoso finalizou bela cobrança de falta colocada, tirando do goleiro Andrey e fazendo a bola morrer no fundo das redes.



Segundo tempo



Promovendo alterações no intervalo, o Guarani procurou ser mais agressivo em suas investidas ofensivas no início da segunda etapa. O Náutico, porém, se manteve firme em sua defesa para evitar o ímpeto do adversário de empatar.



A melhor chance do segundo tempo foi da equipe alvirrubra. Na marca dos 24 minutos, Vinícius puxou o contra-ataque e cruzou para área, Kelvin chegou na bola, mas não conseguiu finalizar da melhor maneira.



O Guarani continuou tendo uma maior posse de bola, mas ainda com muitas dificuldades criativas. O Náutico fez mudanças para manter o ritmo da equipe e segurar o resultado importante fora de casa. Na pressão final, o Bugre chegou a balançar as redes com o zagueiro Raphael, mas o gol foi anulado por impedimento.





Ficha do jogo



Guarani: 0

Andrey, Cicinho, Diogo Silva, Allyson (Raphael), Emerson Barbosa; Kadi, Kelvi (Caio Melo) e Diego Torres (Kauã Jesus); Gabriel Silva (Isaque), Mirandinha (Geovane) e Bruno Santos. Técnico: Marcelo Fernandes.

Náutico: 1

Muriel, Arnaldo, Mateus Silva, Carlinhos e Igor Fernandes; Auremir (Wenderson), Marco Antônio e Lucas Cardoso (Samuel); Vinícius, Kelvin (Kayon) e Paulo Sérgio (Bruno Mezenga). Técnico: Hélio dos Anjos.

Gols: Lucas Cardoso (47’ / 1T)

Cartões amarelos: Mateus Silva, Paulo Sérgio, Auremir (Náutico)

Local: Brinco de Ouro, Campinas

Árbitro: Jose Mendonca da Silva Junior(PR)

Assistentes: Roberto Rivelino dos Santos e Juniore Joao Fabio Machado Brischiliari (ambos do PR)