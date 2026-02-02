Eurico sofre lesão na coxa e desfalca o Santa Cruz nas quartas do Pernambucano

Zagueiro teve lesão grau 1 na coxa, ficará até dez dias no DM e está fora do duelo contra o Decisão

São Lourenço da Mata, PE, 27/07/2025 - SANTA CRUZ X TREZE - Na tarde deste domingo(27), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Treze pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Jogador do Santa Cruz, Eurico Lima (Rafael Vieira)

O Santa Cruz ganhou um problema importante às vésperas das quartas de final do Campeonato Pernambucano. O zagueiro Eurico teve lesão grau 1 detectada na coxa após exames realizados pelo departamento médico do clube e está fora do confronto contra o Decisão.

O defensor ficará entre sete e dez dias em tratamento no departamento médico, prazo que inviabiliza sua participação na fase eliminatória do Estadual. O primeiro jogo das quartas acontece na próxima quinta-feira (5), às 16h30, contra o Decisão, no Estádio José Dionísio do Carmo, em Goiana. A partida de volta está marcada para o domingo (8), às 18h, na Arena de Pernambuco, com mando de campo coral.

LESÃO

Eurico se lesionou na reta final do primeiro tempo do Clássico das Multidões, disputado no sábado (31), diante do Sport. Autor do gol do Santa Cruz na derrota por 2 a 1, o zagueiro sentiu a coxa e não retornou para a etapa final, sendo substituído por Ianson no intervalo.

OPÇÕES NA ZAGA CORAL

O desfalque agrava ainda mais a situação defensiva do Santa Cruz. Antes mesmo da lesão de Eurico, o técnico já não contava com Willian Alves, que segue fora. Com isso, as opções para o setor ficam restritas a Matheus Vinícius, Ianson e Harley, este último oriundo das categorias de base.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.