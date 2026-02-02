Auxiliar é efetivado como técnico do Santa Cruz até o fim do Campeonato Pernambucano

Fábio Cortez, auxiliar do Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)

O Santa Cruz terá Fábio Cortez como treinador até o término do Campeonato Pernambucano. O auxiliar técnico da casa, de 51 anos, comandou o Tricolor do Arruda de forma interina nas últimas partidas e agora assume oficialmente a equipe tricolor. A informação foi divulgada inicialmente pelo Ge, e confirmada pela reportagem do DP Esportes.

Cortez esteve à frente do time na goleada sobre o Jaguar por 6 a 0 e na derrota por 2 a 1 diante do Sport, mostrando energia e intensa comunicação com os jogadores. Desde que assumiu, o treinador promoveu alterações táticas, adotando uma formação com dois meias, Patrick Allan e Willian Júnior, mudanças que vem agradando à diretoria e a parte da torcida.

O Santa Cruz se prepara agora para os confrontos decisivos contra o Decisão: a partida de ida será na quinta-feira (5), às 16h30, no estádio José Dionísio do Carmo, em Goiana. O jogo de volta ocorre no domingo (8), às 18h, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Apesar da efetivação de Fábio Cortez até o fim do Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz segue em busca de um treinador definitivo para comandar a equipe na Série C do Campeonato Brasileiro. A diretoria mantém contatos e avalia nomes para a sequência temporada.