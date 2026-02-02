Auxiliar é efetivado como técnico do Santa Cruz até o fim do Campeonato Pernambucano
Publicado: 02/02/2026 às 13:36
Fábio Cortez, auxiliar do Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)
O Santa Cruz terá Fábio Cortez como treinador até o término do Campeonato Pernambucano. O auxiliar técnico da casa, de 51 anos, comandou o Tricolor do Arruda de forma interina nas últimas partidas e agora assume oficialmente a equipe tricolor. A informação foi divulgada inicialmente pelo Ge, e confirmada pela reportagem do DP Esportes.
O Santa Cruz se prepara agora para os confrontos decisivos contra o Decisão: a partida de ida será na quinta-feira (5), às 16h30, no estádio José Dionísio do Carmo, em Goiana. O jogo de volta ocorre no domingo (8), às 18h, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata.
Apesar da efetivação de Fábio Cortez até o fim do Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz segue em busca de um treinador definitivo para comandar a equipe na Série C do Campeonato Brasileiro. A diretoria mantém contatos e avalia nomes para a sequência temporada.