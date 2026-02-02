Caminho aberto? Especulado no Santa Cruz, Luizinho Vieira é demitido do Confiança

Luizinho Vieira, técnico do Confiança (Neto Ferreira/ADC)

O técnico Luizinho Vieira, recentemente especulado para assumir o Santa Cruz, foi demitido do Confiança nesta segunda-feira (02), após a derrota por 1 a 0 para o Sergipe no Clássico Maior. O auxiliar Alexandre Luz também deixou o clube sergipano.

A saída de Luizinho do Confiança, onde o time soma apenas uma vitória em cinco jogos e ocupa a 7ª colocação no Campeonato Estadual, reacende a possibilidade de sua contratação pelo Santa Cruz. O Tricolor do Arruda chegou a sondar o treinador após a demissão de Marcelo Cabo, mas a negociação não avançou devido à multa rescisória do profissional.

Luizinho Vieira tem vínculo histórico com o Santa Cruz, onde atuou como jogador. Como treinador, o profissional tem uma longa trajetoria em clubes como Amazonas, Caxias, Brusque, Ypiranga-RS, Retrô e Volta Redonda, entre outros.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Seu principal destaque foi pelo Amazonas, em 2023, quando conquistou o título da Série C, um feito histórico para a equipe amazonense. No ano passado, o profissional foi vice-campeão da Copa do Nordeste pelo Confiança.

A demissão do Confiança pode facilitar a aproximação com o Santa Cruz, que busca um técnico experiente, com histórico de resultados e identificação com o clube, em um momento de reestruturação do Tricolor do Arruda.