Náutico precisa escapar: veja confrontos do Timbu e adversários na reta final da Série B

Veja a tabela e os confrontos de Náutico, Ceará e Avaí na reta final da Série B.

Chances do Náutico na Série B: G-6 improvável e sequência dura marcam reta final. (Foto: Rafael Vieira/CNC)

Chegou mais uma rodada de Série B nesta sexta-feira (23), e a situação na parte de baixo da tabela fica cada vez mais apertada para as equipes que estão na briga contra o rebaixamento. Atualmente, três clubes passam as noites sem dormir com o medo da queda para a Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro.

Náutico, Ceará e Avaí tentam de tudo para se manter na Segundona. O Timbu e o Vozão dependem apenas de si para escapar da Série C, enquanto o Leão torce pelo tropeço de pelo menos um da dupla nordestina.

Veja os confrontos e chances de cada um dos clubes na disputa.

Náutico

O Timbu começa a sequencia final na tentativa de sobrevivência na próxima segunda-feira (26), quando visita o Juventude em Caxias. A equipe gaúcha é a atual terceira colocada e, se vencer, pode assumir a liderança da segundona. A partida entre as equipes no primeiro turno terminou 0x0.

Após a partida, o Náutico tem um confronto direto contra o Avaí nos Aflitos. A depender da combinação de resultados na primeira rodada, esta partida pode mudar completamente a tabela.

Algo que assusta ainda mais o adepto alvirrubro é a sequência de três jogos sem perder do Leão, porém algo que pode tranquilizar o torcedor do Náutico é o estudo da UFMG, que aponta que a probabilidade de rebaixamento do Avaí é de 88,8%, enquanto a do Náutico é 5,8%. Na última vez que ambos os times se enfrentaram, o Avaí venceu por 2x0.

Para a penúltima rodada do Brasileirão da Série B, o Timbu segue em casa e tem um compromisso contra o CRB. O Galo da Pajuçara vai precisar resultado caso queira garantir uma vaga para os playoffs. A última vez que ambos se enfrentaram, o CRB venceu por 2x1.

O alvirrubro pernambucano chega para a última rodada, diante do Londrina, equipe que pode estar rebaixada até a partida contra o Timbu. O confronto no primeiro turno terminou 2x1 para o Náutico.

Ceará

O Vozão decepcionou bastante a torcida neste ano de 2026, e a última coisa que os jogadores podem fazer pela massa alvinegra é escapar da Série C. Para isso, o Ceará enfrenta o Goiás na próxima rodada, na Arena Castelão. O Esmeraldino não sabe o que é perder há três jogos e, na última vez que enfrentou o Vozão, venceu por 2x0.

Depois acontece o duelo de clubes alvinegros, quando o Ceará visita o Athletic em São João Del-Rei. Ao contrário do Goiás, que vem de uma boa sequência, o Esquadrão de Aço não tem feito bons jogos e vive uma seca de seis jogos sem vencer. No último embate, o placar ficou no 0x0.

Antes do seu compromisso contra o América Mineiro, o Vozão terá uma partida da Taça Fares Lopes para disputar, competição com o objetivo de preencher o calendário dos clubes do Estado. Após enfrentar o Vila Real-CE, o confronto contra o Coelho deve auxiliar o Ceará, por se tratar de um duelo com uma equipe já rebaixada. No primeiro turno, as equipes empataram por 1x1.

O alvinegro cearense volta a disputar a Taça Fares Lopes antes do seu último jogo na Série B, e encerra a sua participação com o duelo contra o CRB, podendo definir o futuro do Ceará no Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, o Vozão perdeu por 1x0.

Avaí

O último na zona de rebaixamento que realmente tem chance de escapar, mas precisa contar com um tropeço dos clubes acima para poder fugir da Série C. Seu próximo compromisso da sequência é o Botafogo de Ribeirão, na Ressacada. A equipe está na parte de baixo da tabela e faz o Avaí sonhar com a chance de permanecer na Série B. No primeiro turno, o jogo foi 3x1 para o Botafogo.

Então, no dia 31 de outubro, acontece o duelo direto entre Náutico e Avaí com um clima de final para ambas as equipes.

O Leão segue para um desafio contra o São Bernardo, que chegou a engatar uma sequência positiva, na qual acumulou quatro vitórias, um empate e duas derrotas. Porém, hoje o clube está há três jogos sem vencer, dando esperanças ao Avaí. No primeiro turno, o jogo foi 1x1.

No último jogo, a equipe de Florianópolis enfrenta o o América Mineiro, equipe já rebaixada. O Avaí vê sua última chance de permanência e, para isso, ele precisa torcer para que, a essa altura, Náutico ou Ceará tenham desperdiçado pontos pelo caminho, e, mais que isso, precisa ter feito sua parte. A partida aconteceu em Minas Gerais, e, quando eles se enfrentaram em Santa Catarina, o placar foi 2x1 para o Avaí.

Botafogo-SP e Athletic

Os dois clubes ainda possuem uma margem de pontos maior em relação ao Avaí, enquanto Ceará e Náutico precisam de dois tropeços para serem alcançados pelo Leão. Botafogo e Athletic precisam de três; segundo a UFMG, o clube paulista tem 1,5% de chance de cair, enquanto o mineiro tem 1,2%. Mesmo sem grandes ameaças, qualquer deslize pode ser fatal para as duas equipes.