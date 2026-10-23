Sport x Criciúma: onde assistir, horário e escalações pela 35ª rodada da Série B

Duelo que acontece nesta sexta-feira (23), na Ilha do Retiro, é decisivo na reta final do Leão

Diego Hernández, meia-atacante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport volta a campo nesta sexta-feira (23), às 21h, diante do Criciúma, na Ilha do Retiro, pela 35ª rodada da Série B, com a necessidade de reagir na reta final do Campeonato Brasileiro.



Depois de perder em casa por 2 a 0 para o Fortaleza, o Leão tenta reencontrar o caminho das vitórias diante de sua torcida. O jogo é de vida ou morte para se manter na briga pelo G-6, grupo que garante vaga nos playoffs de acesso. Mais de 15 mil torcedores já estão confirmados para o confronto.

O Sport desperdiçou a oportunidade de conquistar duas vitórias consecutivas como mandante e ganhar terreno na classificação. Agora, diante de um adversário que também briga na parte de cima da tabela, só interessa vencer para as pretensões leoninas.



Do outro lado, o Criciúma desembarca no Recife em um momento mais favorável. O time catarinense ocupa a quinta colocação, com 59 pontos, e tem sete de vantagem sobre o CRB, primeiro clube fora do G-6. No primeiro turno, o Tigre levou a melhor sobre o Sport no estádio Heriberto Hülse, vencendo por 1 a 0.

SPORT

O Sport ocupa a oitava colocação, com 51 pontos, e tem quatro partidas restantes na fase de pontos corridos. Para chegar aos playoffs sem depender de outros resultados, precisa somar os 12 pontos em disputa. Depois do Criciúma, a equipe enfrentará Botafogo-SP e Operário fora de casa, antes de receber o Goiás na rodada final.

Uma campanha com três vitórias e um empate levaria o Leão aos 61 pontos, cenário que, segundo as projeções matemáticas informadas, representaria quase 90% de chance de terminar no G-6. Diante da margem reduzida para erros, o duelo desta sexta-feira ganha peso de decisão para a equipe pernambucana.

Para enfrentar o Tigre, o técnico Mariano Soso terá o retorno do zagueiro Marcelo Benevenuto, que cumpriu suspensão na rodada passada. Ele deve reassumir a titularidade no lugar de Marcelo Ajul, expulso contra o Fortaleza, e formar dupla com Habraão.

A principal novidade entre as opções deve ser Fernando Sobral, que tem possibilidade de voltar a ficar à disposição. O volante não participou do último compromisso porque, segundo Soso, ainda não reunia condições físicas completas para atuar.

CRICIÚMA

O Tigre venceu quatro das últimas cinco partidas e chega à Ilha do Retiro depois de dois triunfos consecutivos: 1 a 0 sobre o América-MG e o mesmo placar diante do São Bernardo, no interior paulista. A equipe comandada por Umberto Louzer busca mais um resultado positivo para se manter entre os primeiros colocados.

Uma das dúvidas para o confronto está na defesa. O zagueiro César Martins, que marcou nas duas últimas vitórias da equipe, sentiu um desconforto na panturrilha direita contra o São Bernardo e ainda depende de avaliação para saber se terá condições de jogar. Caso seja vetado, Rodrigo e Luciano Castán devem formar a dupla de zaga.

O Criciúma também terá o retorno de Jonathan Robert, que cumpriu suspensão na partida contra o São Bernardo. A presença do jogador amplia as opções de Louzer para o duelo em Recife.

FICHA DA PARTIDA

SPORT: Thiago Couto; Claudinho, Marcelo Benevenuto, Habraão e Raí Lopes; William Oliveira, Patrick de Paula e Biel; Diego Hernández, Barletta e Perotti. Técnico: Mariano Soso.

CRICIÚMA: João Ricardo; Willean Lepo, Rodrigo, Luciano Castán e Marcelo Hermes; Ronald Lopes, Fellipe Mateus (César Martins), Gui Lobo e Otero; Diego Gonçalves e Nicolas. Técnico: Umberto Louzer.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 21h

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Schumacher Marques Gomes (PB)

Quarto Árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior (PE)

VAR: Pathrice Wallace Correa Maia (RJ)

Transmissão: Disney+ (streaming), SportyNet (YouTube) e X Sports (TV aberta)