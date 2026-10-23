Alvo do Santa Cruz, Raphael Rezende tem proximidade com Eduardo Freeland

Ex-Botafogo, profissional deve ser o consultor de mercado do Tricolor e já trabalhou com executivo de futebol

Raphael Rezende, ex-Head Scout do Botafogo (Vitor Silva/BFR)

Próximo de acertar com o Santa Cruz como consultor de mercado para a temporada de 2027, Raphael Rezende já trabalhou com Eduardo Freeland, novo executivo de futebol do Tricolor.

Em entrevista ao podcast The Pitch Invaders, do canal Footure, em setembro, o profissional falou sobre a relação com Freeland, além de citar a amizade com Eduardo Barroca, treinador livre no mercado após deixar o CRB.

Rezende destacou a proximidade com Freeland, com quem compartilhou experiências durante um curso de gestão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ele também revelou a amizade com Barroca, construída desde o início de sua trajetória no futebol.

O consultor relembrou que conheceu Freeland durante o curso, quando o dirigente estava à frente do departamento executivo do Botafogo e ele integrava a estrutura de scout do clube carioca.

“Eduardo Freeland, que era diretor executivo do Botafogo em 2022, foi meu companheiro de turma no curso de gestão da CBF. A gente se aproximou. Tinha um grande número de ideias que dialogavam muito. É um cara que eu admiro em termos éticos e de convívio dentro do futebol”, afirmou.

Freeland foi anunciado pelo Santa Cruz no último dia 19 de outubro, após a saída de Alex Brasil. O dirigente comandará o planejamento do departamento de futebol coral para 2027, ano em que o clube disputará a Série B do Campeonato Brasileiro.

Amizade com Eduardo Barroca

Outro nome citado por Raphael Rezende foi o de Eduardo Barroca. O treinador, que deixou o CRB em julho, está livre no mercado e já trabalhou com Freeland no Bahia e no Avaí.

Rezende revelou que a amizade começou durante a formação profissional, no período de obtenção das Licenças C e B de treinador. O consultor também chegou a estagiar no Botafogo durante uma passagem de Barroca pelo clube.

“Eduardo Barroca é um grande amigo que fiz no futebol, ainda lá na origem da construção das Licenças C e B. Cheguei a estagiar no Botafogo quando ele era treinador. Estive com ele no início de setembro”, declarou.

Barroca e Freeland trabalharam juntos no Bahia, entre outubro e dezembro de 2022, quando o clube conquistou o acesso à Série A, e posteriormente no Avaí, entre julho de 2023 e abril de 2024.

Santa Cruz prepara planejamento para 2027

A chegada de Raphael Rezende faz parte da estruturação do departamento de futebol coral para a próxima temporada. O profissional deverá auxiliar no mapeamento de atletas e no planejamento das contratações.

O acordo encaminhado prevê seis meses de consultoria. Rezende trabalhou por aproximadamente quatro anos no Botafogo, onde participou da montagem do elenco que conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores em 2024.

O clube segue na busca por um novo treinador após a saída de Cristian de Souza, que conduziu o Tricolor no acesso à Série B.

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