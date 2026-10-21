Náutico visita o Juventude buscando quebrar tabu histórico fora de casa

O Timbu visita o adversário gaúcho na próxima segunda-feira (26), em Caxias do Sul

Partida entre Náutico x Juventude no primeiro turno da Série B, nos Aflitos (Rafael Vieira / CNC)

Ainda brigando para garantir a permanência matemática na Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico terá um desafio histórico na próxima rodada. O Timbu visita o Juventude na próxima segunda-feira (26), no Alfredo Jaconi, buscando a primeira vitória como visitante contra o adversário gaúcho.

O clube pernambucano nunca venceu o Ju em Caxias do Sul na história dos confrontos. Ao todo, foram quatro encontros, com duas vitórias do Juventude e dois empates.

O revés mais recente do Náutico ocorreu pela própria Série B, em 2020. Na ocasião, o clube alviverde venceu por 1 a 0, em partida válida pela 24ª rodada.

A outra vitória gaúcha ocorreu pela Série C de 2019. Na oportunidade, as equipes se enfrentaram pelo jogo de ida das semifinais, e o Juventude venceu por 2 a 1. Na volta da classificatória, porém, o Náutico repetiu o placar e se classificou nos pênaltis.

Os empates no retrospecto ocorreram também pela Série B, em 2017, e pela Série A, em 2007, no primeiro encontro da história entre os clubes.

As vitórias em questão são as únicas do clube gaúcho sobre o Náutico na história dos confrontos. Com o mando alvirrubro, o Timbu também tem duas vitórias, além de três empates diante do adversário.

Situações na tabela

Além do tabu, o Náutico vai ao Rio Grande do Sul em situação oposta à do Juventude na tabela. O Timbu é o 15º colocado, com 43 pontos, e mira seguir pontuando para permanecer longe da zona de rebaixamento.

O Jaconero, por sua vez, briga pelo acesso à Primeira Divisão e atualmente ocupa a 3ª colocação, com 61 pontos.



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