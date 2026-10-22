Veja a tabela e os confrontos de Sport, CRB e Atlético-GO na reta final da Série B.

Sport no G-6:veja confrontos do Leão e adversários na reta final da Série B (Foto: Paulo Paiva/Sport Club do Recife.)

A rodada 35 da Série B começa nesta sexta-feira (23) e pode decidir o ano de 2026 para os três clubes que disputam apenas uma vaga no G-6 para o playoff da segunda divisão. Com quatro jogos a serem disputados, apenas três pontos separam o 8.º colocado, Sport, do 6.º colocado, Atlético Goianiense.

A grande batalha, que ainda conta com o CRB na sétima posição, deixa os torcedores das três equipes bastante aflitos sobre quem estará entre os quatro clubes que avançaram para a próxima fase.

Veja os confrontos e chances de cada um dos clubes na disputa.

Sport

O Leão da Ilha começa sua sequência de jogos enfrentando logo de cara o adversário mais forte. O Sport enfrenta na sexta (23) o Criciúma, atual 5° colocado na tabela, que vem de uma boa sequência de resultados desde a chegada do técnico Umberto Louzer: são quatro vitórias e uma derrota.

A partida do primeiro turno entre as duas equipes terminou 1×0 para o Tigre. Na ocasião, o técnico do Leão ainda era Gilmar Dal Pozzo.

Depois, o Sport enfrenta o Botafogo-SP, equipe na 13.ª posição e a sete pontos da zona de rebaixamento.

Porém, a partida não pode ser tratada como um jogo fácil por se tratar de um duelo na casa do rival. O Botafogo também não é um adversário que deixa as coisas fáceis para o Sport, visto que, na primeira rodada, em plena Ilha do Retiro, o Pantera conseguiu empatar com o Leão pelo placar de 3x3.

Próximo do Sport na tabela, mas com uma péssima sequência de quatro derrotas seguidas, o Operário deveria ser um time a dar mais medo ao Leão. O Fantasma, que por muitas vezes esteve próximo na tabela, viu sua distância aumentar e ver as chances de estar na briga diminuindo.

A depender do seu desempenho nos próximos jogos, o Operário terá essa partida em casa contra o Sport mais para atrapalhar a vida do rubro-negro pernambucano do que para se salvar na Série B. O último confronto das duas equipes acabou em empate por 2×2 na Ilha do Retiro.

O Sport termina a campanha na primeira fase contra o Goiás, em casa. Até lá, o Leão vai ter que torcer para que alguns dos dois times tropecem, caso queira o sexto colocado. O Esmeraldino foi outro clube que conseguiu tirar um empate em jogo contra o Leão, empatando na Serrinha por 1x1.

CRB

O outro clube nordestino tem o caminho mais fácil nessa briga pela sexta vaga, enfrentando três times que estão na parte de baixo da tabela.

Com o primeiro confronto sendo contra o Londrina em Maceió, e, apesar de o clube paranaense ainda não estar matematicamente rebaixado, possui 99,9% de chance de ser rebaixado. Mas o CRB ainda pode se sentir intimidado ao ver o uniforme do Londrina, visto que, no jogo de ida, o Tubarão venceu por 5×0 o Galo da Pajuçara.

Depois, o CRB enfrenta aquele que é considerado seu adversário mais forte da reta final, o Goiás, na Serrinha, equipe que também enfrenta o Sport e pode acabar sendo carrasco dos dois nordestinos. O placar do jogo do primeiro turno entre o Alvirrubro e o Verdão foi de 2×2.

Após enfrentar o Goiás, o Galo da Pajuçara vai emendar dois confrontos contra dois clubes do Nordeste. O primeiro, sendo o Náutico, nos Aflitos, que tenta de tudo escapar do ainda restante perigo de rebaixamento. O clube alagoano venceu o pernambucano por 2×1 no primeiro jogo.

O segundo nordestino será o Ceará, que também briga para escapar do rebaixamento. O jogo acontece no estádio Rei Pelé, que pode virar um espaço de festa se o Galo conseguir a vaga para disputar os playoffs. O primeiro jogo entre as equipes, o CRB venceu pelo placar magro de 1×0 o Vozão no Castelão.



Atlético Goianiense

Com a sequência mais desafiadora dentre os concorrentes, mas dentro do G-6, o próximo compromisso do Dragão é diante do vice-líder, Novorizontino, em casa. No primeiro duelo entre as equipes, o Novo goleou o Atlético por 3×0.

A vida não facilita, e o adversário seguinte é o Fortaleza no Castelão, time que se encontra invicto na Série B desde a chegada do técnico Paulo Autuori. O duelo entre as equipes no primeiro turno acabou com o placar de 1×0 para o Dragão.

Após dois grandes adversários, o Atlético ganha um respiro e visita o Athletic, 14.º colocado, em seu penúltimo compromisso na Série B. No primeiro turno, o jogo terminou 0×0 entre as equipes.

E, encerrando sua participação na primeira fase da Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro, o Dragão recebe o Cuiabá em casa. O primeiro confronto entre eles terminou 1×0 para o Atlético Goianiense.