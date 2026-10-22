Náutico recebe três propostas para venda de parte do terreno do CT Wilson Campos

O clube poderá negociar hectares do CT Wilson Campos para obter retorno financeiro; operação ainda depende de análise do CD e aprovação em assembleia

CT Wilson Campos, do Náutico (Divulgação / Náutico)

O Náutico recebeu três propostas para a comercialização de parte do Centro de Treinamento Wilson Campos, que possui aproximadamente 54 hectares.

Em comunicado divulgado pelo clube, o presidente Bruno Becker confirmou que a gestão vem prospectando o mercado imobiliário há alguns meses e defendeu a negociação como uma alternativa para enfrentar o passivo financeiro e modernizar a estrutura do futebol alvirrubro.

Segundo Becker, cerca de nove hectares são utilizados efetivamente pelo clube. A área restante, de acordo com o dirigente, nunca teve uma utilização que gerasse retorno financeiro para a instituição. A intenção é transformar parte desse patrimônio em recursos para quitar dívidas tributárias junto à União e viabilizar melhorias no próprio centro de treinamento.

“Então, nossa ideia de fato, que nós defendemos, é que seja feita essa venda e que o fruto dessa venda, o valor oferecido com essa venda, ele seja destinado para pagamento da nossa dívida fiscal, ou seja, para a realização da nossa transação tributária, que é um ato necessário para o encaminhamento e o prosseguimento da recuperação judicial”, afirmou o presidente.

A proposta também prevê investimentos na infraestrutura do CT Wilson Campos. Entre as possibilidades citadas por Becker estão a construção de um novo hotel de concentração para as categorias de base, melhorias no espaço destinado ao elenco profissional, novos campos, academias e salas administrativas, além da aquisição de equipamentos para os departamentos médico, de fisiologia e de fisioterapia.

“Algo que sempre foi improdutivo para o clube gere riqueza para a gente resolver um passivo histórico do Náutico e a outra parte para que a gente, de fato, possa mudar de patamar o nível estrutural do nosso centro de treinamento”, declarou.

O Clube Náutico Capibaribe vem desenvolvendo, há meses, um trabalho de prospecção no mercado imobiliário que resultou em três propostas para a comercialização de parte do Centro de Treinamento Wilson Campos, que possui aproximadamente 54 hectares. A iniciativa é fruto de uma mudança de perspectiva do Clube, que passa a enxergar seu patrimônio também como uma oportunidade de reestruturação financeira e de novos investimentos. O objetivo é destinar recursos à quitação de dívidas tributárias junto à União e viabilizar melhorias e a modernização da estrutura do CT. As propostas estão em fase de análise e serão encaminhadas ao Conselho Deliberativo para discussão e avaliação das condições apresentadas. Após essa etapa, o Clube dará publicidade aos detalhes à torcida. Qualquer eventual negociação seguirá os procedimentos previstos no Estatuto do Clube, incluindo a apreciação pelas instâncias competentes e a aprovação em Assembleia Geral Extraordinária (AGE). O Náutico reforça que o assunto está sendo tratado com responsabilidade e planejamento, buscando alternativas que contribuam para o fortalecimento financeiro da instituição, a valorização de seu patrimônio e a melhoria da estrutura oferecida ao futebol alvirrubro. — Náutico (@nauticope) October 22, 2026

Negociação ainda será discutida

As três propostas estão em fase de análise e serão encaminhadas ao Conselho Deliberativo para discussão das condições apresentadas. Após essa etapa, o Náutico informou que divulgará os detalhes das ofertas.

Qualquer eventual negociação deverá seguir os procedimentos previstos no Estatuto do clube, incluindo a apreciação pelas instâncias competentes e a aprovação em Assembleia Geral Extraordinária (AGE). Portanto, ainda não há confirmação de venda ou definição pública sobre o valor que poderá ser obtido.

Becker reconheceu que a iniciativa deverá ser debatida pelos conselheiros e defendeu uma discussão aprofundada sobre o futuro do patrimônio alvirrubro. O presidente também pediu que o debate não seja influenciado por disputas políticas internas.

“Eu tenho certeza que quando oportunamente forem apresentados os detalhes das propostas, toda torcida alvirrubra, toda a comunidade alvirrubra vai perceber os pontos positivos para a concretização desta negociação”, disse.

O dirigente voltou a relacionar a possível venda à necessidade de resolver compromissos financeiros históricos e ampliar a capacidade de investimento do clube. A decisão, contudo, dependerá da avaliação das propostas e do cumprimento das etapas previstas nas normas internas do Náutico.

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