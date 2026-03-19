Num fato inédito em Pernambuco, o clube cede os direitos de nomeação do seu reduto durante dois anos, num negócio que inclui bónus por títulos e acessos.

Estádio Esportes da Sorte Aflitos: Náutico muda nome de sua casa em acordo milionário (Foto: Rafael Vieira/CNC)

O Náutico anunciou, nesta quinta-feira (19), o maior patrocínio da história do clube em parceria com a Esportes da Sorte. O acordo, no valor de R$ 9 milhões, inclui a venda do 'naming rights' do Estádio Eládio de Barros Carvalho, que agora será chamado de Estádio Esportes da Sorte Aflitos.

Válido por duas temporadas, o acordo traz algo inédito para o futebol pernambucano, que é a venda do nome de um estádio próprio para uma empresa.

Segundo o clube, o novo vínculo com a Esportes da Sorte - que já era patrocinadora master do Náutico - prevê investimento de R$ 9,6 milhões, podendo ter acréscimo de R$ 2,9 milhões, caso o Timbu atinja metas esportivas estabelecidas nos contratos - como títulos, acessos e classificações.

“Esse contrato representa um passo muito importante dentro do planejamento que traçamos para o Náutico. Estamos ampliando nossas receitas, criando novas propriedades comerciais e, ao mesmo tempo, investindo diretamente na estrutura do Clube. A modernização da iluminação dos Aflitos e a retomada das obras da quadra mostram que estamos transformando receita em patrimônio e estrutura. É um movimento que fortalece o presente e prepara o futuro”, destacou o presidente do clube, Bruno Becker.

