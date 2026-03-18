Náutico oficializa cinco contratações e se aproxima de fechar o elenco para a Série B

Elenco do Náutico no CT Wilson Campos (Rafael Vieira/CNC)

Ativo no mercado desde antes do fim do Campeonato Pernambucano, o Náutico já oficializou o seu primeiro “pacotão” de reforços para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Ao todo, cinco atletas foram anunciados pelo Timbu, com foco em jogadores do sistema defensivo.

Reforçando a meta alvirrubra, o goleiro Arthur foi anunciado e já está regularizado para atuar pelo Náutico. O arqueiro de 29 anos chega aos Aflitos após passagem pelo Cuiabá e vem, a princípio, como terceira opção para a posição no elenco.

Em relação aos zagueiros, o Timbu acertou as contratações de Betão, vindo do Velo Clube, e Gustavo Henrique, cedido por empréstimo pelo RB Bragantino. Betão chega como um nome mais experiente para a posição e deverá brigar pela titularidade desde o primeiro momento. Gustavo Henrique, por sua vez, vem como uma aposta e terá sua primeira experiência como profissional no Náutico.

Ainda em relação aos reforços, o Timbu também deu prioridade para o meio de campo. Os meias Felipe Cardoso e Vitinho foram contratados e darão um leque maior de opções para a comissão técnica. Cardoso estava no Vitória e também pode atuar como atacante de lado de campo, enquanto Vitinho, que pertence ao Cruzeiro, retorna ao Náutico após passagem em 2025 e não precisará de adaptação para jogar no esquema de Hélio e Guilherme dos Anjos.

Apesar de ter esfriado nas negociações no mercado, o Náutico ainda não tem seu elenco fechado para a Segundona. A expectativa é de que ao menos mais um reforço chegue aos Aflitos nos próximos dias, para a posição de centroavante. Com a saída de Samuel Otusanya, o Timbu conta apenas com Paulo Sérgio de ofício na posição em seu elenco.



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