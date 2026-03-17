Júnior Todinho passa por cirurgia e desfalca o Náutico nas primeiras rodadas da Série B

O atacante precisou fazer um procedimento cirúrgico no joelho e será desfalque por um mês no Náutico

Júnior Todinho, atacante do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

O Náutico iniciará a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro com um desfalque em seu sistema ofensivo. O atacante Júnior Todinho precisou passar por uma cirurgia no joelho na última segunda-feira (16) e estará fora de ação nas primeiras rodadas da Segundona.

O prazo de recuperação para o atleta de 32 anos é de um mês. Se a expectativa se concretizar, Júnior Todinho deverá perder os quatro primeiros jogos da competição nacional, estando novamente apto para a partida contra o São Bernardo, no dia 18 de abril, pela 5ª rodada da Série B.

Apesar das críticas recentes pelo seu desempenho, o atacante de lado de campo vinha sendo titular absoluto no esquema dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos, totalizando oito jogos e duas participações em gols na temporada até aqui.

Sem Júnior Todinho, a comissão técnica alvirrubra terá Felipe Saraiva e Jonas Toró como opções de ofício para a ponta direita. Também surge a alternativa da utilização de um meia na função, com Dodô ou Juninho podendo preencher a vaga.



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