Náutico: Paulo Sérgio comenta provocações recebidas após derrota na final do Pernambucano: "Dei risada"

Paulo Sérgio, atacante do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Conhecido pelo seu faro de gol e por atitudes provocativas aos rivais, o atacante Paulo Sérgio sentiu o lado inverso ao ver o Náutico ser derrotado pelo Sport e amargar o vice-campeonato estadual. O camisa nove alvirrubro revelou ter recebido provocações após a derrota na final do Campeonato Pernambucano para o rival.

Em entrevista coletiva na última terça-feira (17), Paulo Sérgio comentou as zoações recebidas, ressaltando ter encarado com tranquilidade e humor as mensagens. O centroavante ainda destacou que essas questões fazem parte do futebol, desde que seja mantido o respeito entre as partes.

“Eu brinco que eu sou um cara ainda lá da velha guarda. A essência do futebol brasileiro sempre foi essa: da brincadeira, da zoação e do respeito em primeiro lugar. A rivalidade sempre existiu e vai existir dentro do futebol. Acompanhei algumas brincadeiras, dei risada. Levei de forma super natural, e algumas achei até engraçadas”, disse Paulo Sérgio.

“Como eles também sabem que, se fosse ao contrário, eu também iria brincar, até porque esse é o Paulo Sérgio. Acho que faz parte do futebol e eles tiveram os méritos deles para fazerem essas brincadeiras”, concluiu.

Apesar do revés na decisão, Paulo Sérgio terminou o campeonato estadual como o artilheiro isolado. O camisa nove do Timbu fez oito gols em nove jogos disputados no Pernambucano e ressaltou os números conquistados.

“É óbvio que a gente tem os nossos objetivos dentro do clube, a instituição sempre vem em primeiro lugar. Mas, paralelo a isso, nós temos também as nossas metas pessoais. Feliz em ter terminado como artilheiro da competição. Minha meta é alcançar cada vez mais números longos. Procurar fazer uma grande Série B, com bastante jogos e gols, mas nunca deixando de ter o objetivo principal, que é sempre o do Náutico”, ressaltou o atacante alvirrubro.



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