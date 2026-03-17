Dupla de reforços: Náutico anuncia o goleiro Arthur e o zagueiro Gustavo Henrique

Faltando poucos dias para a estreia na Série C, o Timbu ganha novas peças para o sistema defensivo

O goleiro Arthur e o zagueiro Gustavo Henrique, reforços do Náutico (Reprodução/Náutico)

O Náutico segue acelerando o ritmo na montagem do elenco para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira (17), a equipe alvirrubra oficializou as contratações do zagueiro Gustavo Henrique, de 20 anos, e do goleiro Arthur, de 29.

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Gustavo desembarca no Recife como uma aposta. Cedido por empréstimo pelo Red Bull Bragantino, o defensor terá nos Aflitos sua primeira oportunidade no futebol profissional. Foi revelado pelas categorias de base do Corinthians.

Nesta temporada, o defensor foi um dos destaques do Bragantino na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com vínculo assinado até o final da Série B, o jovem busca se consolidar como uma peça de rotação importante no esquema defensivo alvirrubro.

?????????? Contratado! Gustavo Henrique chega para fortalecer a defesa alvirrubra em 2026. Seja bem-vindo ao Náutico, Gustavo! ???? pic.twitter.com/tAyR8HZoHj — Náutico (@nauticope) March 17, 2026

Para a meta, Arthur, que pertence ao Azuriz-PR, estava no Cuiabá. Revelado pelo Coritiba, o goleiro acumula passagens por clubes como Mirassol, CRB e Castanhal-PA.

Com as duas novas peças já à disposição da comissão técnica, o Náutico se prepara para a rodada de abertura da Série B, diante do Criciúma, nos Aflitos. O jogo está marcado para o domingo (22), às 16h.