Dupla de reforços: Náutico anuncia o goleiro Arthur e o zagueiro Gustavo Henrique
Faltando poucos dias para a estreia na Série C, o Timbu ganha novas peças para o sistema defensivo
Publicado: 17/03/2026 às 21:21
O goleiro Arthur e o zagueiro Gustavo Henrique, reforços do Náutico (Reprodução/Náutico)
O Náutico segue acelerando o ritmo na montagem do elenco para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira (17), a equipe alvirrubra oficializou as contratações do zagueiro Gustavo Henrique, de 20 anos, e do goleiro Arthur, de 29.
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Gustavo desembarca no Recife como uma aposta. Cedido por empréstimo pelo Red Bull Bragantino, o defensor terá nos Aflitos sua primeira oportunidade no futebol profissional. Foi revelado pelas categorias de base do Corinthians.
Nesta temporada, o defensor foi um dos destaques do Bragantino na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com vínculo assinado até o final da Série B, o jovem busca se consolidar como uma peça de rotação importante no esquema defensivo alvirrubro.
?????????? Contratado! Gustavo Henrique chega para fortalecer a defesa alvirrubra em 2026. Seja bem-vindo ao Náutico, Gustavo! ???? pic.twitter.com/tAyR8HZoHj— Náutico (@nauticope) March 17, 2026
Para a meta, Arthur, que pertence ao Azuriz-PR, estava no Cuiabá. Revelado pelo Coritiba, o goleiro acumula passagens por clubes como Mirassol, CRB e Castanhal-PA.
Com as duas novas peças já à disposição da comissão técnica, o Náutico se prepara para a rodada de abertura da Série B, diante do Criciúma, nos Aflitos. O jogo está marcado para o domingo (22), às 16h.
???????????? Arthur é o novo reforço do Timbu! O goleiro de 29 anos chega para defender a equipe alvirrubra em 2026. Seja bem-vindo ao Náutico, Arthur! ???? pic.twitter.com/RoPJt61kOB— Náutico (@nauticope) March 17, 2026