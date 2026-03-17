Náutico negocia a contratação do atacante Caio Dantas, do Novorizontino
O centroavante de 33 anos interessa ao Náutico para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro
Publicado: 17/03/2026 às 14:46
Caio Dantas, atacante do Novorizontino (Higor Basso/Novorizontino)
Seguindo ativo em busca de reforços para fechar o elenco, o Náutico negocia a contratação do atacante Caio Dantas, do Novorizontino. O centroavante de 33 anos vem tendo poucas oportunidades no Tigre do Vale e interessa ao Timbu para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A informação foi antecipada pelo jornalista Clauber Santana e confirmada pela reportagem do Diario de Pernambuco.
Ainda segundo apuração da reportagem, o Náutico terá que lidar com a concorrência de outros clubes pela contratação de Caio Dantas. O jogador ainda pertence ao Novorizontino e entrará em acordo para deixar o clube caso aceite uma das propostas recebidas, em transferência de caráter definitivo.
O centroavante retornaria para uma segunda passagem nos Aflitos. Caio disputou 10 partidas pelo Náutico em 2021, marcando cinco gols e distribuindo duas assistências durante a disputa da Segundona.
Ainda no currículo, o experiente atacante conta com passagens por Osasco Audax, América-MG, RB Brasil, Uberlândia, Água Santa, Coimbra-MG, Botafogo-SP, Cuiabá, Boavista-RJ, Sampaio Corrêa, Criciúma, Vila Nova, Vitória, Guarani e Atlético-GO.
Caso acerte com o Náutico, Caio Dantas chegaria para repor a saída do nigeriano Samuel Otusanya, que acertou ida para o Athletic-MG. Atualmente no elenco, o Timbu conta apenas com o artilheiro Paulo Sérgio para a função de centroavante.
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.