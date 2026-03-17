Caio Dantas, atacante do Novorizontino (Higor Basso/Novorizontino)

Seguindo ativo em busca de reforços para fechar o elenco, o Náutico negocia a contratação do atacante Caio Dantas, do Novorizontino. O centroavante de 33 anos vem tendo poucas oportunidades no Tigre do Vale e interessa ao Timbu para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A informação foi antecipada pelo jornalista Clauber Santana e confirmada pela reportagem do Diario de Pernambuco.

Ainda segundo apuração da reportagem, o Náutico terá que lidar com a concorrência de outros clubes pela contratação de Caio Dantas. O jogador ainda pertence ao Novorizontino e entrará em acordo para deixar o clube caso aceite uma das propostas recebidas, em transferência de caráter definitivo.O centroavante retornaria para uma segunda passagem nos Aflitos. Caio disputou 10 partidas pelo Náutico em 2021, marcando cinco gols e distribuindo duas assistências durante a disputa da Segundona.Ainda no currículo, o experiente atacante conta com passagens por Osasco Audax, América-MG, RB Brasil, Uberlândia, Água Santa, Coimbra-MG, Botafogo-SP, Cuiabá, Boavista-RJ, Sampaio Corrêa, Criciúma, Vila Nova, Vitória, Guarani e Atlético-GO.Caso acerte com o Náutico, Caio Dantas chegaria para repor a saída do nigeriano Samuel Otusanya, que acertou ida para o Athletic-MG. Atualmente no elenco, o Timbu conta apenas com o artilheiro Paulo Sérgio para a função de centroavante.



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