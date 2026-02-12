Beto Lago: "Náutico abre boa vantagem na decisão contra o Santa Cruz"

Paulo Sérgio marcou o gol da vitória no jogo de ida da semifinal entre Náutico e Santa Cruz (Rafael Vieira/CNC)

Timbu na vantagem

Náutico sai na frente no clássico, bate o Santa Cruz por 1x0, na Arena de Pernambuco, e tem o empate no jogo da volta, dia 22, nos Aflitos, para garantir sua presença em mais uma decisão do Pernambucano. Tivemos um primeiro tempo truncado, com raras chances para os dois lados. O Santa Cruz chegou a balançar as redes com Quirino, aos 11, mas o gol foi anulado por impedimento. Quando o jogo seguia equilibrado, aos 17, Igor Fernandes fez o pivô e Paulo Sérgio acertou o ângulo de Rokenedy. Um golaço do artilheiro, que mudou o roteiro da partida. Com a vantagem, o Timbu passou a atuar com mais serenidade, mas sem o volume que marcou o estilo de jogo dos times de Hélio dos Anjos. Outro problema foram as baixas do zagueiro Matheus Silva e do goleiro Muriel, ambos lesionados. Já o Tricolor mostrou entrega, mas esbarrou, mais uma vez, na falta de criatividade e poder de fogo no ataque. A melhor chance foi nos acréscimos, mas Vitinho chutou no peito de Gaston Guruceaga. O Santa Cruz voltou do intervalo mais agressivo, criando chances e tentando empurrar o Náutico para trás. Mas, gradualmente, o Timbu retomou o controle emocional e territorial da partida. Obrigado a buscar o empate, o Tricolor se lançou ao ataque e ofereceu os espaços que o rival tanto queria, só não foi mais castigado pela falta de eficiência ofensiva alvirrubra. Aos 36, Matheus Vinícius joga o braço em Dodô e o VAR chama o árbitro. Pênalti assinalado. Na cobrança, Rokenedy cresce diante de Paulo Sérgio, que poderia ter ampliado a vantagem. Na sequência, foi a vez de Patrick Allan desperdiçar uma chance do empate. No fim, vitória do Náutico e uma vantagem robusta para carimbar a vaga na final do Estadual.

Paulo Sérgio enaltece vantagem do Náutico contra o Santa Cruz e convoca torcida para os Aflitos

Náutico vence o Santa Cruz e larga em vantagem na semifinal do Pernambucano

Torcedor do Sport alega descumprimento de liminar pelo Retrô e pede multa de R$ 100 mil por hora

Retrô x Sport: onde assistir, escalações e horários de ida da semifinal do Pernambucano

Artilheiro do Pernambucano, Vagner Love tenta fazer valer a lei do ex contra o Sport Veja também:

Nos Aflitos, Retrô e Sport se reencontram em um duelo que carrega o peso da final do ano passado. E com favoritismo do Leão. Não apenas pelo histórico recente, mas sobretudo pelo que o time de Roger Silva ainda pode entregar mais. Há margem de crescimento, potencial de evolução coletiva e a expectativa concreta de reforços que podem estrear e mudar o patamar da equipe já neste primeiro jogo.

Retrô: buscando o equilíbrio

Do outro lado, a Fênix de Jamesson Andrade chega cercada de dúvidas. Oscila em campo, alterna bons momentos, com quedas bruscas de rendimento e ainda não conseguiu transmitir segurança em vários jogos. Quando o assunto é mata-mata, a instabilidade costuma cobrar um preço alto. Se encontrar o equilíbrio em campo, pode sonhar com mais uma final.

Sobre os ingressos

Nesta polêmica dos preços dos ingressos para a torcida do Sport, o Retrô deixou claro que a decisão passou longe da esportiva ou financeira. O clube quis abrir mão de receita a lidar com o impacto de um setor visitante cheio. Foi uma escolha estratégica, ainda que pobre para o duelo e para o campeonato. Acabou perdendo o embate na Justiça.

