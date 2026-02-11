Náutico vence o Santa Cruz e larga em vantagem na semifinal do Pernambucano
Clássico das Emoções: Náutico supera Santa Cruz e larga na frente na semifinal
Publicado: 11/02/2026 às 22:08
Paulo Sérgio, atacante do Náutico (Rafael Vieira)
No Clássico das Emoções, o Náutico venceu o Santa Cruz por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (11), na Arena Pernambuco, em partida de ida da semifinal do Campeonato Pernambucano 2026. O gol da vitória foi marcado por Paulo Sérgio, garantindo vantagem ao Timbu para o confronto de volta.
O JOGO
Alvo de polêmicas nos dias que antecederam o Clássico das Emoções entre Santa Cruz e Náutico, o gramado da Arena Pernambuco voltou a ser motivo de questionamentos momentos antes da partida. O aspecto visual do campo já chamava atenção negativamente antes mesmo de a bola rolar.
A preocupação se confirmou logo aos três minutos de jogo. Em um lance sem disputa de bola, o zagueiro Mateus Silva, do Náutico, se lesionou após aparentar sofrer com a irregularidade do gramado. O defensor precisou ser atendido e deixou o campo de maca, gerando revolta entre os alvirrubros.
O Santa Cruz foi responsável pelo primeiro grande lance de perigo da partida. Após bela enfiada de bola de Willian Júnior, Quirino disparou em profundidade, ganhou na velocidade da defesa e avançou em direção à meta defendida por Muriel. Mesmo quase caído, o centroavante conseguiu finalizar no canto e balançar as redes.
A comemoração, no entanto, durou pouco. A assistente assinalou impedimento no lance, e a decisão foi posteriormente confirmada pelo árbitro de vídeo, invalidando o que seria o primeiro gol do confronto.
A resposta do Náutico não demorou e foi decisiva. Em cobrança de falta levantada na área por Dodô, Rokenedy acabou desviando mal, e a bola sobrou para Igor Fernandes, que teve calma para escorar para Paulo Sérgio, que soltou uma bomba. A finalização explodiu no travessão antes de morrer no fundo das redes, abrindo o placar para o Timbu: 1 a 0.
Após o gol sofrido, o goleiro Rokenedy passou a ser alvo de vaias por parte da torcida coral. O ambiente, que até então era de apoio nas arquibancadas da Arena Pernambuco, transformou-se em pressão.
Dentro de campo, o Santa Cruz demonstrou sentir o impacto do gol e passou a cometer erros excessivos de passe, encontrando dificuldades para organizar as jogadas. Já o Náutico, dono das ações da partida naquele momento, assumiu o controle da posse de bola e passou a explorar investidas no campo de ataque. Em um lance isolado, o goleiro Muriel sentiu um desconforto na parte posterior da coxa e precisou ser substituído, dando lugar a Guruceaga. O Timbu teve que gastar duas paradas de substituição, antes mesmo do intervalo.
Apesar de apresentar um futebol abaixo do esperado no primeiro tempo, o Tricolor do Arruda quase chegou ao empate. Eurico lançou Vitinho pela direita, que avançou com a bola antes de passar entre as pernas de Igor Fernandes. Samuel, que estava na cobertura, tentou um drible desnecessário e acabou entregando a bola para o atacante tricolor, que finalizou com perigo, exigindo grande defesa de Guruceaga. No rebote, Patrick Allan arriscou, mas chutou para fora, desperdiçando a chance.
SEGUNDO TEMPO
Nos primeiros minutos da etapa final, o Náutico quase ampliou o placar. Júnior Todinho acionou Paulo Sérgio, que invadiu a área e finalizou, mas Rokenedy apareceu bem para defender, evitando o segundo gol e mantendo o Santa Cruz vivo na partida.
Apesar desse lance de desatenção, o Tricolor do Arruda parecia ter retornado mais atento dos vestiários e passou a pressionar, impondo uma espécie de “blitz” sobre o adversário. Em uma jogada iniciada por Willian Júnior, que aproveitou um erro de passe do Náutico, Vitinho recebeu bom passe e avançou em direção à área, mas acabou desarmado por Yuri, desperdiçando a chance.
A melhor oportunidade do Santa Cruz veio em cruzamento de Vitinho. Eurico ficou sozinho dentro da área e finalizou de primeira, mas a bola saiu por cima, fazendo o Tricolor lamentar a chance perdida. O gol que quase levou ao empate do Tricolor, no entanto, surgiu de forma inusitada, em um lance conhecido como “latereio”. O goleiro Gastor Guruceaga cometeu um erro ao tentar afastar a bola com as mãos, e Matheus Vinícius se antecipou para cabecear, passou rente à trave.
No entanto, passada a pressão inicial do Santa Cruz, o Náutico retomou o controle da partida, dominando a posse de bola e sendo mais efetivo na criação de jogadas no ataque. Em uma cobrança de escanteio, Todinho subiu mais alto que a zaga coral e cabeceou para baixo, a bola ainda triscou a trave antes de sair, levando perigo ao gol.
A pressão alvirrubra continuou. Yuri entrou na área e deu um toque de volta para Vinícius, que bateu rasteiro, mas Rokenedy deu rebote. Dodô, de frente para o goleiro do Santa Cruz, finalizou, mas o arqueiro coral operou um verdadeiro milagre. No lance seguinte, Reginaldo ganhou a disputa aérea e finalizou, mas Rokenedy salvou novamente.
Em um lance que inicialmente não parecia oferecer perigo, Dodô acusou Matheus Vinícius de desferir uma cotovelada em seu rosto dentro da área. O árbitro Bruno Arleu foi acionado pelo árbitro de vídeo e, após análise, marcou pênalti a favor do Náutico. Na cobrança, Paulo Sérgio bateu mal, no canto esquerdo, e Rokenedy fez a defesa. No rebote, Dodô ficou sozinho, mas finalizou para fora, desperdiçando uma oportunidade inacreditável de ampliar para o Timbu.
Na pronta resposta do Santa Cruz, Renato foi acionado dentro da área, mas acabou derrubado por Yuri. Patrick Allan cobrou rasteiro e com força, obrigando Guruceaga a fazer o rebote. Matheus Vinícius tentou completar, mas Igor Fernandes se antecipou e afastou o perigo. Os jogadores e a torcida tricolor pediram pênalti, mas o árbitro não assinalou nada, mantendo o empate.
FICHA DA PARTIDA:
SANTA CRUZ 0
Rokenedy; Israel, Eurico, Matheus Vinícius e Alex Ruan; Wagner Balotelli, Pedro Favela (Gabriel Galhardo), Patrick Allan (Vini Hora) e Willian Júnior; Vitinho (Matheus Castilho) e Quirino (Renato). Técnico: Fábio Cortez.
NÁUTICO 1
Muriel (Guruceaga); Reginaldo, Mateus Silva (Wanderson), Igor Fernandes e Yuri Silva; Samuel (Auremir), Wenderson (Luiz Felipe) e Dodô; Vinícius, Júnior Todinho (Juninho) e Paulo Sérgio. Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.
Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata
Árbitro: Bruno Arleu (FIFA-RJ)
Assistentes: Brigida Cirilo (FIFA-AL) e Miguel Cataneo (CBF-SP)
VAR: Heber Lopes (MASTER-SC)
Cartões amarelo: Samuel, Wanderson, Yuri e Vinicius (NAU); Quirino, Israel, Eurico, Alex Ruan e Matheus Vinicius (STA)
Gol: Paulo Sérgio (17'/1º) (NAU)
Público: 9.411 torcedores