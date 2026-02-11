Paulo Sérgio enaltece vantagem do Náutico contra o Santa Cruz e convoca torcida para os Aflitos

Paulo Sérgio, atacante do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

O Náutico venceu o Santa Cruz por 1 a 0 nesta quarta-feira (11) e construiu vantagem na semifinal do Campeonato Pernambucano. Com gol solitário do atacante Paulo Sérgio, o Timbu largou na frente na Arena de Pernambuco e agora decide vaga no estádio dos Aflitos.

Após o triunfo no Clássico das Emoções, o centroavante alvirrubro enalteceu o resultado conquistado pela equipe pelo placar mínimo. Paulo Sérgio enfatizou jogar pelo empate no duelo de volta e aproveitou para convocar o torcedor do Náutico.

“A gente sabe que clássico sempre é um jogo diferente. É enaltecer mais uma vez a nossa equipe, pela intensidade e personalidade. É uma bela vantagem para o próximo jogo. A gente sabe que é um resultado pequeno, mas que nos dá uma condição de ter o empate ao nosso favor. Desde já, deixar um abraço para o nosso torcedor que não pôde comparecer, mas tomara que no próximo jogo eles possam lotar os Aflitos, para que a gente possa dar mais um grande passo para chegar na final e quem sabe lutar por esse título”, disse o atacante do Náutico.

Para além do belo gol marcado ainda no primeiro tempo do clássico, o camisa nove alvirrubro também protagonizou um pênalti perdido durante a segunda etapa do duelo. “Um bonito gol, peguei bem na bola e pude ser feliz ali. Perdi um pênalti, mas faz parte. Tem muito tempo que não acontecia isso e mérito também para o Rokenedy”, externou Paulo Sérgio sobre os lances capitais.

