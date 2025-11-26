Náutico monitora mercado e busca jogadores com experiência na Série B para 2026

Anunciando apenas um reforço até agora, o Náutico vem sondando nomes que disputaram a Segundona nesta temporada

Guilherme dos Anjos, auxiliar, e Hélio dos Anjos, técnico do Náutico (Gabriel França / CNC)

Acelerando o planejamento para 2026 após a confirmação de chapa única nas eleições, o Náutico busca reforços no mercado e vem sondando jogadores com experiência na Série B, divisão que o clube disputará.

Anunciando até agora apenas o reforço do atacante Júnior Todinho, vindo do Vila Nova, o Timbu está atrás de outros nomes que disputaram a Segundona nesta temporada. Após sondar a situação do atacante Alisson Safira e do zagueiro Guilherme Mariano, o clube alvirrubro demonstrou interesse em mais dos atletas do Cuiabá.

Segundo informação do GE, o Náutico estuda as contratações do lateral Sander e do zagueiro Bruno Alves. Sander, que conta com marcante passagem pelo Sport, disputou 35 jogos pelo Dourado esse ano, sendo 24 na Série B. Bruno Alves, ex-São Paulo, também realizou 35 jogos pela equipe mato-grossense em 2025, marcando quatro gols e dando duas assistências.

O volante Matheus Trindade, do Criciúma, e o meia Dodô, do Vila Nova, também estão na pauta da diretoria alvirrubra para a temporada de 2026. Matheus Trindade já atuou por duas temporadas pelo Náutico e fez 35 jogos na campanha do Criciúma nesta Série B, onde o Tigre Carvoeiro terminou na 5ª posição. Dodô, por sua vez, realizou 33 jogos durante a Segundona vestindo a camisa do Vila Nova.

A expectativa é de que o Náutico oficialize novas contratações nos próximos dias. Com o fim das divisões de acesso do futebol brasileiro, o Timbu já vem podendo realizar tratativas mais diretas para acertar com reforços para o elenco.

As buscas no mercado pela equipe alvirrubra vêm passando diretamente pela comissão técnica de Hélio e Guilherme dos Anjos. Os dois são os principais responsáveis pelo planejamento do futebol do Náutico para 2026.

