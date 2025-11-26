20 anos da Batalha dos Aflitos: relembre times e o que aconteceu

Duas décadas depois, relembre o fatídico jogo entre Náutico e Grêmio do dia 26 de novembro de 2005

Batalha dos Aflitos em 2005 (Divulgação)

Esta quarta-feira (26) marca o aniversário de um dos jogos mais inacreditáveis da história do futebol brasileiro: a Batalha dos Aflitos. Neste dia em 2005, Náutico e Grêmio protagonizavam uma verdadeira batalha pelo acesso à Série A do Brasileiro. Relembre os principais protagonistas das equipes e os detalhes do fatídico duelo em Recife, que ficou eternizado pelo heroísmo dos gaúchos e a decepção dos alvirrubros.

Escalações e principais jogadores

O Náutico era comandado pelo técnico Roberto Cavalo e contava com o ídolo Kuki entre os titulares. Também eram destaque os laterais Bruno Carvalho e Ademar e o atacante Betinho.

O Grêmio, por sua vez, era comandado pelo treinador Mano Menezes. Anos depois, o técnico chegou à Seleção Brasileira e hoje é novamente o comandante do tricolor gaúcho. Os principais destaques da equipe incluíam o volante Lucas Leiva, que também chegou à Seleção e atuou posteriormente pelo Liverpool, e Anderson, joia vendida para a Europa pouco tempo depois e autor do gol do jogo.

O Imortal também contava com o goleiro Rodrigo Galatto, algoz do Náutico no jogo, e o lateral chileno Escalona, que veio a jogar posteriormente no Timbu.

O jogo

Diante de um estádio dos Aflitos lotado, o Náutico precisava vencer para sonhar com a elite nacional. Do outro lado, o Grêmio necessitava de um empate para voltar à Série A.

O primeiro lance capital da partida aconteceu ainda na primeira etapa. Na ocasião, o Timbu desperdiçou o seu primeiro pênalti no confronto, na marca dos 31 minutos com Bruno Carvalho.

Foi no segundo tempo em que o jogo ganhou o contorno de drama completo. No lance em que o juiz assinalou o segundo pênalti alvirrubro, o jogo foi tomado por uma confusão generalizada, resultando na expulsão de quatro gremistas.

Dessa vez, quem cobrou o pênalti no Náutico foi Ademar, que também desperdiçou a cobrança e parou no goleiro Galatto. Posteriormente, o Náutico não também teve um atleta expulso, totalizando um final de 10 contra sete no campo de jogo.

Já com incríveis 61 minutos de bola rolando, o Grêmio conseguiu buscar o gol da vitória com o jovem Anderson. O resultado épico e de grande improbabilidade garantiu o título ao Grêmio da Série B da ocasião.

Apesar de ter passado por um dos capítulos mais decepcionantes de sua história e não ter conquistado o acesso, o Náutico retornou à Série A do Brasileiro no ano seguinte.

Sem arrependimento

Um dos jogadores que mais ficou marcado negativamente no Náutico foi o lateral Ademar. O atleta foi o responsável por perder o segundo pênalti do Timbu no jogo. Apesar do erro, Ademar garantiu não ter arrependimentos com o ocorrido e questionou o porquê outros jogadores não bateram a penalidade em seu lugar.

"Foi uma situação pela qual se desenhou onde tínhamos batedores e eles não foram, e eu não posso responder o porquê. Só eles podem responder. Eu me dispus a assumir a responsabilidade dos outros, mas não me arrependo. Se tivesse de tomar decisão novamente, tomaria. Agora, se tinham as pessoas, por que não foram bater?”, disse em uma ocasião ao Diario.

“Eu tenho a consciência tranquila, sei que dei o meu melhor. infelizmente aquele momento não saiu conforme eu pensei, que era contribuir a mais do que eu já vinha contribuindo, em colocar o Náutico na primeira divisão. Mas são águas que seguem, cabeça tranquila e agradecer por todas as oportunidades que tive no futebol. Fica essa parte marcada, mas que serve como um aprendizado. não vamos olhar apenas como negativo, temos lições a tirar em cima dessas situações de adversidade”, completou.

Lições

Conseguindo acessar à Primeira Divisão no ano seguinte, o Náutico buscou superar o trauma de 2005. Em novas decisões realizadas nos últimos anos no estádio dos Aflitos, o Timbu vem conseguindo obter êxito, demonstrando não ficar preso ao fantasma do passado.

A decisão mais recente aconteceu neste ano. O Náutico recebeu o Brusque em jogo que poderia valer o acesso à Série B, também em um sistema de disputa de quadrangular. 20 anos depois, o alvirrubro pernambucano festejou mais um acesso diante de sua torcida, ao vencer o Brusque por 2 a 1.