Náutico oficializa contratação de Júnior Todinho, primeiro reforço da temporada
O atacante de 31 anos estava no Vila Nova e assinou pré-contrato para 2026 com o Náutico
Publicado: 18/11/2025 às 17:38
O Náutico anunciou oficialmente nesta terça-feira (18) a sua primeira contratação para a temporada de 2026. O atacante Júnior Todinho foi oficializado e assinou pré-contrato com o Timbu para o próximo ano.
O atleta de 31 anos estava no Vila Nova e disputou a Série B deste ano pelo clube goiano. Com o Tigre já sem ambições na competição, o atacante acertou a sua saída com antecedência e ficou livre no mercado.
Júnior Todinho disputou 67 partidas com a camisa do Vila Nova, incluindo também a temporada de 2024, onde marcou 12 gols e distribuiu cinco assistências. O atacante de lado de campo ainda coleciona passagens por Água Santa, CSA, ABC, Mirassol, Brusque, Santo André, Guarani, Cuiabá e Vitória.
Após o anúncio, Júnior Todinho falou sobre o sentimento de assinar com o Timbu e destacou as ambições para a temporada alvirrubra. “É um sentimento de muita felicidade que eu chego ao Náutico. Fiquei muito feliz quando eles (Náutico) nos procuraram e apresentaram o projeto. Chego com muita vontade e para buscar grandes coisas com o Náutico”, disse o novo reforço.
Além do anúncio da contratação de Júnior Todinho, o Timbu também já oficializou cinco renovações de contrato no elenco para 2026. Tiveram o seu vínculo estendido com o Náutico o goleiro Muriel, o zagueiro Mateus Silva, os laterais Arnaldo e Igor Fernandes e o volante Wenderson. Também assinaram a renovação o técnico Hélio dos Anjos e o auxiliar Guilherme dos Anjos.