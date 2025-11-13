De olho no mercado, Náutico sonda dupla de jogadores do Cuiabá

O zagueiro Guilherme Mariano e o atacante Alisson Safira interessam ao Náutico para a temporada de 2026

Alisson Safira e Guilherme Mariano, jogadores do Cuiabá (AssCom Dourado)

Após realizar renovações no elenco, inclusive da comissão técnica, o Náutico vem intensificando as suas movimentações atrás de reforços para a temporada de 2026. O Timbu sondou a situação de uma dupla de jogadores do Cuiabá, o zagueiro Guilherme Mariano e o atacante Alisson Safira. A informação foi dada inicialmente pelo GE.

Guilherme Mariano é um nome que agrada ao clube alvirrubro. O zagueiro pertence ao Cuiabá e vem disputando a Série B do Campeonato Brasileiro pelo clube. A expectativa é de que ao fim da competição, as negociações com o Náutico possam entrar em um estágio mais avançado, já que ainda estão em fase inicial.

O defensor de 25 anos disputou 16 jogos pelo Dourado esse ano, após chegar em definitivo da Inter de Limeira, mas vem tendo pouco espaço no elenco durante a disputa nacional. O atleta também conta com passagens por Ituano, Metropolitano, Pouso Alegre e Matonense.

O atacante Alisson Safira também interessa ao Timbu, porém a negociação é vista como mais complexa. Disputando a Segunda Divisão pelo Cuiabá, o centroavante pertence ao Santa Clara, de Portugal, e o Náutico terá que realizar tratativas diretas com o clube europeu.

Safira vem realizando uma Série B de destaque com a camisa do Dourado e já marcou 10 gols na competição. Pelo desempenho, é esperado que o jogador receba sondagens de outras equipes do futebol brasileiro no mercado, mas as negociações só avançarão ao fim da Segundona.

O centroavante sondado pelo Náutico também conta com passagens por Londrina, Novorizontino, CSA, Ponte Preta, CRB e futebol romeno.

Movimentações apesar das eleições

Em meio à disputa eleitoral, que acontece no dia 30 de novembro, o Náutico já vem realizando as suas primeiras movimentações no mercado. Apesar de ainda existir uma indefinição sobre o futuro do executivo, o Timbu busca acelerar o planejamento e não sair atrás para 2026.

Colocando em prática esse processo, o clube alvirrubro já acertou a renovação de contrato do goleiro Muriel, dos laterais Arnaldo e Igor Fernandes, do zagueiro Mateus Silva e do volante Wenderson. Além dos atletas, Hélio e Guilherme dos Anjos também estenderam o vínculo para a próxima temporada.