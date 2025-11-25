Náutico tem salários atrasados e inicia pagamento dos débitos
Com dinheiro captado através da Federação Pernambucana e outros recursos, o Náutico começou a quitar as pendências salariais
Publicado: 25/11/2025 às 15:13
Recife, PE, 20/09/2025 - NÁUTICO X PONTE PRETA - Na tarde deste sábado(20), a equipe do Náutico recebeu a equipe da Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. (Rafael Vieira)
Com dois meses de salários atrasados, o Náutico iniciou o pagamento dos débitos pendentes aos membros do elenco, comissão técnica e funcionários. O dinheiro para realizar as quitações vieram proveniente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e outros recursos captados pelo clube. A informação foi confirmada pelo presidente Bruno Becker ao Embolada, do GE.
“O que a gente quer é fechar o exercício de 2025 com todas as obrigações quitadas, incluindo os salários que estão ainda atrasados. A tendência nessa semana é quitar a carteira que venceu no dia 5 de outubro e iniciar o pagamento das imagens vencidas no dia 20 de outubro. Não foi quitado tudo na última semana, porque a gente está aguardando a entrada desses recursos”, disse o presidente do Náutico.
Só a FPF já aportou uma quantia de R$ 700 mil ao Timbu. Segundo o presidente Evandro Carvalho ao programa Léo Medrado & Traíras, o valor total de aporte será de R$ 1.1 milhão ao Náutico.
Sem jogos oficiais neste período da temporada, o clube alvirrubro vem tendo dificuldades para manter o seu fluxo de caixa natural. Possuindo jogadores com contrato vigente na equipe, assim como comissão técnica, a diretoria do Náutico vem realizando esforços para manter as obrigações em dia.
A expectativa para a temporada de 2026 será de um salto financeiro no Náutico. Retornando à Série B do Brasileiro, o clube terá mais recursos econômicos disponíveis, como as negociações com as Ligas do futebol brasileiro, patrocínios e bilheteria em um calendário nacional mais robusto.
Vale lembrar que com a aclamação do presidente Bruno Becker no próximo domingo (30), o planejamento pôde ser acelerado para a próxima temporada no Náutico. O poder executivo alvirrubro já vem trabalhando na busca por reforços e nas negociações com patrocinadores.