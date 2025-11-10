Náutico anuncia renovação do técnico Hélio dos Anjos para 2026

O comandante e o auxiliar Guilherme dos Anjos acertaram a continuidade no Náutico para a próxima temporada

Recife, PE, 20/05/2025 - NÁUTICO X SÃO PAULO - Na noite desta terça-feira(20), a equipe do Náutico recebeu a equipe do São Paulo pela Copa do Brasil 2025, nos Aflitos. Técnico Hélio dos Anjos (Rafael Vieira)

Após negociações e indefinições devido às eleições, o técnico Hélio dos Anjos seguirá no Náutico em 2026. Nesta segunda-feira (10), o Timbu anunciou oficialmente a renovação do comandante e do seu auxiliar técnico e filho, Guilherme dos Anjos.

A comissão técnica acertou a sua continuidade no clube alvirrubro para a próxima temporada, que terá foco na disputa do Campeonato Pernambucano e Série B do Campeonato Brasileiro.

Realizando um grande trabalho no Náutico em 2025, que culminou no acesso na Terceira Divisão, Hélio dos Anjos comandou a equipe em 27 partidas, com 12 vitórias, oito empates e sete derrotas.

“Uma alegria muito grande. Essa alegria vem em cima de uma confiança enorme em tudo: no projeto, no Náutico, nessa camisa, nos profissionais que me rodeiam e em todos os sentidos. Sabemos das dificuldades e tudo que teremos que trabalhar, faz parte. O mais importante é ter a confiança de todos e saber que o Náutico é muito grande, e essa camisa pesada nos motiva. O projeto é ambicioso em cima de ter uma equipe forte, de reestruturar totalmente o clube e da capacidade de todos os profissionais desse time”, disse Hélio dos Anjos após a renovação.

“É uma alegria enorme poder continuar esse projeto. A confiança que sentimos aqui é algo que nos motiva todo dia. Sabemos das dificuldades, mas sabemos também do tamanho do Náutico, essa camisa é pesada e é por ela que a gente trabalha com tanta entrega. O projeto, sem dúvidas, é ambicioso. Podem ter certeza de que o trabalho já começou, seguimos com confiança total, muito foco e a certeza de que juntos vamos fazer o Náutico ainda mais forte”, completou o auxiliar Guilherme dos Anjos.