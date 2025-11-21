Com permanências e contratação, confira o atual elenco do Náutico para 2026

Ainda com movimentos tímidos em relação às contratações, o Náutico já tem 16 jogadores no plantel para a próxima temporada

Em meio a um período de transição entre temporadas, o Náutico está no mercado trabalhando para buscar novos reforços para o elenco. Ainda com movimentações tímidas de contratações, o Timbu já tem 16 jogadores garantidos no atual elenco para 2026, onde a equipe voltará a disputar a Série B do Brasileiro.

A única contratação anunciada até aqui foi a do atacante Júnior Todinho. O atleta de 31 anos estava no Vila Nova e assinou pré-contrato com o clube alvirrubro. Júnior Todinho se junta a 15 atletas que seguirão no Náutico na próxima temporada.

Em relação às renovações, o Timbu oficializou as extensões de vínculo com o goleiro Muriel, o zagueiro Mateus Silva, os laterais Arnaldo e Igor Fernandes e o volante Wenderson. Os defensores Fagner Alemão e Luiz Paulo também permanecerão no clube, devido a contrato de estabilidade por graves lesões no joelho.

Além deles, o Náutico já tinha oito jogadores com contrato garantido para 2026. O artilheiro Paulo Sérgio teve a sua renovação automática destravada após o acesso. O atacante Samuel Otusanya tem empréstimo junto ao Criciúma válido até o final do próximo ano. O capitão Vinícius, por sua vez, tem contrato até 2027 com o Timbu.

Os outros cinco remanescentes são atletas oriundos das categorias de base. Com contrato vigente com o Náutico estão o goleiro Léo, os zagueiros Índio e Felipe Santana, o volante Samuel e o atacante Kayon.

Outras renovações e saídas

Além dos cinco nomes com renovação anunciada, o Náutico ainda poderá ter mais jogadores estendendo o seu vínculo para 2026. O principal nome de interesse da diretoria alvirrubra é o do zagueiro Carlinhos. O atleta pertence ao Noroeste e o Timbu negocia a sua permanência nos Aflitos.

Outros jogadores que fizeram parte do elenco na campanha do acesso na Série C negociam as suas renovações. Por outro lado, alguns jogadores já tiveram a sua saída confirmada e deixaram de fazer parte dos planos do Náutico.

Já deixaram o clube o goleiro Wellerson, o volante Igor Pereira, o meia Patrick Allan e os atacantes Kelvin, Bruno Mezenga, Hélio Borges e Igor Bolt.

Os jovens Thalissinho e Kauan Maranhão também deixaram os Aflitos e serão emprestados em 2026. Thalissinho atuará pelo ABC, enquanto Kauan Maranhão reforçará o Piauí.

Elenco do Náutico para 2026 até aqui:

Goleiros: Muriel e Léo

Zagueiros: Mateus Silva, Índio, Felipe Santana e Fagner Alemão

Laterais: Arnaldo, Igor Fernandes e Luiz Paulo

Volantes: Wenderson e Samuel

Atacantes: Paulo Sérgio, Vinícius, Samuel Otusanya, Kayon e Júnior Todinho