Presidente do Náutico revela planos futuros para naming rights dos Aflitos e constituição da SAF

Bruno Becker revelou o interesse do executivo do clube em avançar nas duas pautas ao longo do próximo biênio no Náutico

Bruno Becker, presidente do Náutico (Gabriel França / CNC)

Na última quarta-feira (19), o presidente do Náutico, Bruno Becker, realizou um evento para apresentar o projeto do clube para o biênio de 2026/2027. Intitulado “Náutico do Futuro”, o plano indica foco na modernização do Timbu para as atuais demandas do futebol.

Em contato com a imprensa após o lançamento do projeto, Bruno Becker revelou os planos futuros para duas temáticas importantes do clube: os naming rights do estádio dos Aflitos e a constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

O atual mandatário, que terá a sua reeleição aclamada no próximo dia 30 de novembro, enfatizou o interesse do clube nas duas pautas e que os trabalhos vêm sendo feitos por diferentes áreas do poder executivo.

“O naming rights existe o desejo do clube e um desenho já com o departamento comercial e de marketing. O clube está no mercado buscando parceiros que se interessem. Eu entendo que é um excelente produto agora que estamos na Série B, onde o clube passa a ter mais visibilidade. Não existe nada firmado ainda, mas é um produto que está na mesa e a gente vai buscar concretizar”, disse o presidente do Náutico.

"A SAF é uma agenda do clube que não é de hoje. O clube saiu maior do que entrou naquela discussão da SAF do Consórcio Timbu, porque saiu mais maduro. Se entendeu que o clube tem que definir o que quer e ir ao mercado buscar, e não um movimento contrário do mercado ter para a gente. O assunto SAF é um tema permanente no clube, porque é o que há de mais moderno, o que se tem no mercado e o que vai trazer dinheiro novo para possibilitar muitas das coisas que a gente expôs no projeto”, completou Bruno Becker.