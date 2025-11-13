Bruno Mezenga se despede do Náutico após duas temporadas

O atacante não terá o seu contrato renovado para 2026 e aproveitou para mandar uma mensagem ao Náutico em sua rede social

Jogador do Náutico, Bruno Mezenga. (Rafael Vieira)

Após ter sido comunicado que não teria o seu contrato renovado para o ano de 2026 no Náutico, o atacante Bruno Mezenga aproveitou para se despedir do clube depois de duas temporadas vestindo a camisa alvirrubra. Através de sua rede social, o centroavante deixou uma mensagem ao Timbu e a torcida.

“Desde o primeiro dia em que vesti essa camisa, percebi o peso e a honra de representar mais que um clube: um time com história, com uma torcida vibrante, com identidade forte. Cada treino, cada jogo, cada abraço da torcida ficará gravado na memória”, disse trecho da postagem.



“Parto com saudade porque não dá para não ter, mas com a certeza de que vivi algo grande aqui. E que esse "algo grande" vai me impulsionar para a próxima fase com ainda mais determinação. Desejo ao Náutico só vitórias, conquistas, e que continue sendo esse símbolo de paixão e identidade para tantos. Eu sigo, mas torcendo sempre por vocês. N-A-U-T-I-C-O NAUTICO NAUTICO NAUTICO!!!”, conclui a mensagem escrita pelo atacante.

Bruno Mezenga chegou ao Náutico em meio à temporada de 2024. No ano em questão, disputou 14 partidas e anotou cinco gols, terminando a campanha da Série C como titular ao lado de Paulo Sérgio no ataque.

Em 2025, Mezenga participou de 35 partidas com a camisa do Timbu. O camisa 80 balançou as redes seis vezes e deu uma assistência. Na campanha de acesso na Terceira Divisão, o centroavante teve importante papel e disputou 19 jogos, marcando gols em três oportunidades.