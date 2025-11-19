Devido a contrato de estabilidade, Fagner Alemão e Luiz Paulo seguirão no Náutico em 2026

Os dois defensores se recuperam de graves lesões no joelho e tiveram a renovação automática dos seus contratos com o Náutico

Fagner Alemão e Luiz Paulo, jogadores do Náutico (Rafael Vieira / DP Foto)

Além das renovações e dos jogadores com contrato vigente, o Náutico terá mais dois remanescentes para a temporada de 2026. O zagueiro Fagner Alemão e o lateral Luiz Paulo seguirão no clube devido ao contrato de estabilidade, já que se recuperam de graves lesões no joelho.

Os dois defensores sofreram contusões ainda na primeira metade da temporada e tiveram os seus contratos renovados automaticamente por ainda estarem em recuperação dos problemas.

Luiz Paulo rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho ainda no mês maio e teve tempo de recuperação estimado em nove meses pelo departamento médico. A expectativa é de que o jogador possa realizar os primeiros trabalhos com o elenco no início da próxima temporada.

Fagner Alemão, por sua vez, já possui um tempo de recuperação maior. O zagueiro também rompeu o ligamento do joelho ainda em fevereiro e já poderá ser novidade na pré-temporada alvirrubra. O fator que pesa contra a recuperação plena do atleta é o seu histórico recente de problemas físicos.

Permanências para 2026

Além das duas renovações pela cláusula de estabilidade, o Náutico também estendeu o vínculo com cinco atletas para a próxima temporada. Tiveram a renovação oficializada pelo Náutico o goleiro Muriel, o zagueiro Mateus Silva, os laterais Arnaldo e Igor Fernandes e o volante Wenderson.

Ainda nos remanescentes, oito jogadores têm contrato com o Náutico garantido para 2026. São eles: o goleiro Léo, os zagueiros Índio e Felipe Santana, o volante Samuel e os atacantes Samuel Otusanya, Kayon, Vinícius e Paulo Sérgio.