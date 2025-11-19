Com mudanças na gestão, Bruno Becker divulga plano para o Náutico no biênio 2026/2027

O presidente alvirrubro apresentou o projeto "Náutico do Futuro" e garantiu melhorias para o seu segundo mandato nos Aflitos

Presidente do Náutico, Bruno Becker, ao lado do futuro vice-presidente, Ricardo Malta (Caio Antunes / DP)

Nesta quarta-feira (19), foi divulgado oficialmente o plano da gestão do presidente Bruno Becker para o biênio de 2026/2027 no Náutico. Com o projeto “Náutico do Futuro”, o atual mandatário garantiu importantes mudanças em sua gestão para o segundo mandato nos Aflitos.

Após a desistência da chapa de oposição “Náutico Unido”, o presidente Bruno Becker terá a sua reeleição aclamada para chefe do executivo do Náutico, trazendo Ricardo Malta como vice-presidente. As eleições estão previstas para ocorrer no dia 30 de novembro.

As principais reformulações na atual gestão do clube ficarão por conta da implementação de uma Diretoria Geral Executiva, a criação de um Conselho de Governança e a implementação de compliance.

O presidente Bruno Becker falou sobre os tópicos de mudança aplicados no próximo biênio e enfatizou a fiscalização interna dentro do próprio poder executivo do clube. O mandatário também ressaltou a integração dos departamentos dentro do Timbu.

“Conselho de Governança: A gente vai dar uma estrutura do próprio executivo trabalhar fiscalizando o poder executivo. Fiscalizando, redirecionando e dizendo o ajuste que precisa ser feito. Esse trabalho, juntamente com o do Conselho Deliberativo e Comissão Fiscal, passa uma tranquilidade para o executivo de estar no rumo certo”, disse o presidente.

“A função da Diretoria Geral vai ser a “graxa” de toda essa engrenagem que é o Náutico. Essa diretoria a gente já vai implementar a partir do início do ano que vem. O Compliance vem para o clube andar em conformidade tanto com as normas internas quanto com as externas. A gente vai evitar problemas para o clube, inclusive de ordem jurídica”, completou.

Para fechar a apresentação do seu projeto, Bruno Becker pregou um clima de união para o futuro do Náutico e destacou construção de um projeto para além de um mandato.

“Esse projeto tem que ser realizado e construído, e quem nos suceder, que aprimore, der sequência e melhore, mas sempre nessas diretrizes. O Náutico não pode involuir e ficar afastado do que é mais moderno no futebol hoje em dia. Ninguém preside um clube sozinho e a candidatura surge das várias áreas do clube. O Náutico precisa ser ambicioso, mas com responsabilidade. É ir construindo e consolidando o projeto”, explanou Becker.

O evento de apresentação do projeto ocorreu no Centro do Recife e contou com figuras importantes do clube. Esteve presente o presidente do Conselho Deliberativo, Aluísio Xavier, além dos ex-presidentes André Campos e Paulo Wanderley. Também esteve presente o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho.