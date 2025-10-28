Com possível aclamação de Bruno Becker, Hélio dos Anjos ganha ainda mais força no Náutico

Esperando a definição do pleito eleitoral, o técnico ainda não acertou a sua continuidade no Náutico para 2026

Hélio e Guilherme dos Anjos em comemoração do acesso nos Aflitos (Gabriel França / CNC)

Com uma possível aclamação de Bruno Becker na eleição para presidente do Náutico, o técnico Hélio dos Anjos passa a ganhar ainda mais força dentro do clube. Deixando claro que não seguiria em caso de vitória do grupo de oposição nas eleições, o técnico espera a definição do pleito para confirmar a sua continuidade no Timbu para 2026.

Caso seja confirmada a chapa única do atual grupo de situação, Hélio poderá confirmar a sua continuidade e intensificar o planejamento, já que o mesmo tinha receio de o clube largar atrás para 2026. Depois de possuir “carta branca” do atual mandatário nesta temporada, a tendência será uma participação ainda maior da comissão técnica alvirrubra no próximo ano.

O Timbu, inclusive, vive indefinições quanto ao futuro da diretoria de futebol. O atual vice-presidente de futebol, Eduardo Granja, já anunciou que não seguirá no cargo. O executivo Edgard Montemor, por sua vez, ainda irá tratar mais abertamente com Bruno Becker a sua continuidade no clube.

Com instabilidade na diretoria, a comissão técnica é ainda mais a peça central no funcionamento do futebol do Náutico. Hélio e Guilherme dos Anjos tendem a acelerar a montagem do elenco para 2026, participando das chegadas e saídas de atletas.

Com mais um acesso no currículo e a vasta experiência na Série B do Campeonato Brasileiro, o comandante alvirrubro detém ainda mais força internamente para participar ativamente dos processos de planejamento visando a próxima temporada.

Já tido com um trunfo para a atual gestão do ponto de vista eleitoral, a continuidade da comissão técnica tende a nortear a perspectiva alvirrubra para o ano de 2026. O projeto esportivo do clube para mais uma temporada exitosa passará diretamente pelo comando técnico.