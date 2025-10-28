Náutico caminha para ter chapa única na eleição presidencial de novembro

Bruno Becker, presidente do Náutico (Gabriel França / CNC)

Caso não ocorra uma reviravolta aos "45 minutos do segundo tempo", o Náutico caminha para ter a aclamação do presidente Bruno Becker na eleição marcada para o dia 30 de novembro. A definição da chapa com o atual mandatário, tendo Ricardo Malta como vice, será oficializada até esta quarta-feira (29), prazo final estipulado pela Comissão Eleitoral. A presença de Malta, que tem bom trânsito entre os alvirrubros, arrefeceu o ânimo da oposição, que tinha como principal nome o ex-presidente Edno Melo.

A informação foi confirmada pelo ex-presidente André Campos, bicampeão pernambucano (2011 e 2012) e uma das grandes lideranças em Rosa e Silva. Em entrevista à Rádio Jornal na última segunda à noite (28), ele traçou um panorama dos bastidores da política do clube.

"Tivemos (grupo) uma reunião com Bruno e perguntamos se ele queria ser candidato, ele disse que sim e que queria contar com nosso apoio. Além disso, Bruno tem um trunfo que é Hélio dos Anjos, que não é 100%, até porque toda unanimidade é burra, como dizia o pernambucano Nelson Rodrigues, mas é 99,9%. Então, pelas informações que eu tenho, o Náutico caminha para chapa única. Foi trabalhado também a questão da vice-presidência, até porque Tatiana Roma já tinha dito que não gostaria de ficar, e se chegou ao nome de Ricardo Malta, um grande alvirrubro. Várias lideranças ligaram para Ricardo e na última sexta-feira (24) ele aceitou", declarou André Campos.

Ricardo Malta tem seu nome ligado principalmente à gestão do Centro de Treinamento Wilson Campos, na Guabiraba. Participou da vida do clube nos últimos 20 anos e sempre foi cotado para ocupar um cargo majoritário.

ELEIÇÃO

Após a oficialização da Comissão Eleitoral da antecipação nas eleições, o Conselho Deliberativo do Náutico confirmou a nova data do pleito eleitoral, marcado para o dia 30 de novembro, em reunião no dia 20 deste mês. Anteriormente prevista para ocorrer nas primeiras semanas de dezembro, a disputa presidencial foi antecipada por um pedido do próprio Poder Executivo. A medida visa dar para a gestão que for eleita um maior de tempo de planejamento para a temporada seguinte.