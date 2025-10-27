Executivo de futebol do Náutico tem indefinição sobre permanência para 2026

Edgard Montemor aguarda definição sobre o seu futuro no clube e não vem participando da transição para a próxima temporada

Edgard Montemor, executivo do Náutico (Gabriel França / CNC)

O executivo de futebol do Náutico, Edgard Montemor, é mais um nome que vive indefinição sobre o seu futuro no clube para a próxima temporada. O profissional não vem participando do processo transição do futebol para 2026 e aguarda a definição de sua continuidade nos Aflitos.

Anunciado ainda em setembro de 2024, Montemor participou de todos os processos desde a pré-temporada para o ano de 2025, que culminou no acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

Em contato com a reportagem do Diario de Pernambuco, o executivo do Náutico revelou que retornará nesta quarta-feira (29) ao Recife para tratar sobre a sua continuidade com o presidente Bruno Becker. Montemor disse ainda que chegou ao clube com a intenção de conquistar o acesso e seguir o projeto na Segunda Divisão nacional.

Além da incerteza sobre executivo, o Náutico já não terá o atual vice-presidente de futebol para a próxima temporada. Eduardo Granja deixará o cargo no clube em 2026 e não atuará mais pelo futebol do Timbu.

As eleições para a presidência vêm travando o planejamento do Náutico para o próximo ano. Apesar da antecipação do pleito para o dia 30 de novembro, as indefinições sobre diretoria de futebol e comissão técnica podem atrasar o clube na preparação necessária para 2026.