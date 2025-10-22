Eduardo Granja deixará cargo de vice-presidente de futebol do Náutico

Eduardo Granja, vice-presidente de futebol do Náutico (Gabriel França/CNC)

Eduardo Granja, vice-presidente de futebol do Náutico, deixará o cargo após o processo de transição para 2026, antes da posse do novo presidente do clube. A informação foi divulgada pelo GE e confirmada pela reportagem do Diario de Pernambuco.

Granja é o segundo nome que não seguirá no comando alvirrubro no próximo ano. Antes do dirigente, no último sábado (18), Tatiana Roma, vice-presidente executiva, anunciou que não tentará a reeleição.

Granja teve uma conversa com o presidente Bruno Becker e, em comum acordo, definiu sua saída do clube. O mandatário do Náutico ainda não confirmou se será candidato na eleição do Timbu, marcada para o dia 30 de novembro. Apesar da indefinição de Becker, o Náutico já iniciou o planejamento para 2026, ano que marca o retorno do Alvirrubro à Série B do Campeonato Brasileiro.

Eduardo Granja integrou a gestão de Becker desde o início de 2024. Em junho do ano passado, passou a trabalhar no departamento de futebol. Granja começou no Náutico exercendo funções de gestão no setor de futebol, fazendo parte da administração do presidente Bruno Becker.

O trabalho do dirigente chegou a ser bastante criticada devido ao início ruim do Náutico na temporada, principalmente pela montagem do elenco no primeiro semestre deste ano.