Náutico garante quatro jogadores na seleção do campeonato da Série C

Elenco do Náutico antes de partida nos Aflitos pela Série C (Gabriel França / CNC)

Após o título da Ponte Preta e o fim oficial da Série C do Campeonato Brasileiro, a SportyNet, detentora dos direitos de transmissão da Terceirona, realizou uma votação para eleger a seleção da competição e quatro jogadores do Náutico apareceram no time.

Dos 11 jogadores ideais do campeonato, o Timbu foi o clube que mais garantiu representantes, sendo eles: o zagueiro Carlinhos, o lateral-direito Arnaldo, o volante Marco Antônio e o atacante Vinícius. A lista ainda incluiu três jogadores da Ponte Preta, três do Londrina e um do São Bernardo.

Carlinhos e Arnaldo foram pilares defensivos do Náutico na campanha. O zagueiro atuou em 20 jogos da equipe e contribuiu diretamente com a melhor defesa da história da primeira fase da Série C no atual formato. O lateral-direito, por sua vez, participou de 22 jogos, marcou um gol e distribuiu duas assistências.

Marco Antônio também teve um desempenho marcante na Terceirona. O volante se tornou uma arma ofensiva do Náutico e marcou cinco gols na campanha da equipe. Após uma conturbada assinatura de pré-contrato com o CRB, o jogador caiu de rendimento e foi afastado do elenco alvirrubro durante o quadrangular de acesso, ofuscando os bons momentos na competição.

Completando os quatro atletas do Timbu na seleção, Vinícius foi o único do sistema ofensivo da equipe escolhido. O atacante liderou o Náutico durante toda a campanha de retorno à Série B do Brasileiro, sendo uma referência técnica e ostentando em muitas vezes a faixa de capitão. Na Série C, Vinícius disputou 18 jogos, com dois gols marcados e uma assistência distribuída.

Confira seleção: