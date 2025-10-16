Hélio dos Anjos projeta retorno do Náutico à Série B e fala sobre permanências no elenco

O treinador do Náutico revelou as dificuldades da Segunda Divisão e como o clube deve encarar a competição

Técnico do Náutico, Hélio dos Anjos, e auxiliar Guilherme dos Anjos (Gabriel França / CNC)

Apesar de ainda se existir uma indefinição sobre a permanência da comissão técnica para a próxima temporada no Náutico, o técnico Hélio dos Anjos já fez as suas primeiras projeções para a Série B de 2026. Em entrevista ao Embolada, do GE, o comandante alvirrubro detalhou um pouco mais a nova realidade alvirrubra após o acesso na Série C.

Segundo Hélio dos Anjos, a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro está cada vez mais competitiva e o Náutico enfrentará dificuldades com a atual situação do clube. O treinador enfatizou ainda a necessidade de investimentos externos para competir de acordo com o que a camisa do Timbu exige.

“Nós estamos em um processo do Náutico que ou vai, ou então vai ter problema, porque a competição que o Náutico vai enfrentar (Série B) ela está duríssima e ela está rica de investimentos. Nós temos que ter uma atenção com a parte estrutural do clube, tem vários detalhes. Nós estamos hoje com possibilidade de negociar com liga e com possibilidade de muita coisa positiva, porque tem que ter investimento externo. Se não tiver investimento externo, não vai ter a mínima condição do Náutico disputar a Série B nas condições que a camisa exige”, destacou Hélio dos Anjos.

“As pessoas que têm influência positiva dentro do clube têm que entender também que o Náutico está em um momento muito complexo. Nós temos que pensar, porque a Série B bater e voltar é até pior do que ficar. Um investimento na Série B você desequilibra o clube financeiramente e depois sai para uma Terceira Divisão, pelo amor de Deus. Eu sou muito grato ao Náutico e tenho condições naturalmente de participar dessa fase, que vai ser uma fase muito importante para tudo no Náutico”, completou.

Guilherme dos Anjos também aproveitou para detalhar sobre o elenco necessário na Segundona. O auxiliar técnico falou sobre as avaliações internas de permanências para a próxima temporada e deu uma estimativa do número de atletas que devem seguir no clube.

“Com relação aos atletas que a gente vai orientar o clube a permanecer, a gente analisa cinco pontos principais, que são: custo-benefício, capacidade técnica para a divisão, capacidade física para a divisão, projeção tática e capacidade de auxiliar na formação de cultura de jogo e gestão dos novos atletas que vão chegar. Se a gente zerar, isso é péssimo”, disse Guilherme dos Anjos.

“Existe uma cultura criada que a gente precisa utilizar ela, porque a gente pula etapas. Então eu não tenho dúvidas que a permanência de alguns atletas vai ajudar a gente a pular etapas. De 10 a 13 atletas que a gente gostaria que permanecessem”, completou o auxiliar.

Futuro incerto

Com as eleições para o poder executivo do Náutico ocorrendo ainda este ano, o futuro da comissão técnica precisará esperar a definição na presidência. Hélio dos Anjos já foi enfático ao afirmar que não irá seguir no clube em caso de vitória do grupo da oposição no pleito eleitoral.

Visando não atrapalhar o planejamento esportivo do Náutico para 2026, o Conselho Deliberativo estuda a possibilidade de uma antecipação do pleito, que está incialmente marcado para dezembro e pode passar a ocorrer no mês de novembro.