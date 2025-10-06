Pelo acesso, Náutico precisa reencontrar o caminho das vitórias nos Aflitos nesta Série C

O Náutico necessita vencer o Brusque atuando em seus domínios para sonhar com o acesso à Segunda Divisão

Náutico x Ponte Preta, em partida realizada nos Aflitos (Gabriel França / CNC)

Hora de voltar a vencer em casa! Vivendo um período de oscilação na disputa do quadrangular final da Série C, o Náutico chegará para a última rodada da competição ainda vivo na busca pelo acesso à Segunda Divisão. O Timbu receberá o Brusque, no próximo sábado (11), no estádio dos Aflitos, e só a vitória interessa para sonhar com o acesso.

Para o objetivo, o clube alvirrubro precisará reencontrar o caminho dos triunfos atuando em seus domínios. Reconhecidamente uma fortaleza histórica do Náutico, os Aflitos vem se tornando palco de decepção e resultado frustrantes nesta segunda fase de Série C.

Nos dois jogos que realizou como mandante, o Timbu foi derrotado em ambos. Ainda pela 2ª rodada a equipe perdeu para o Guarani, pelo placar de 2 a 0. Na jornada seguinte (3ª) sofreu novo revês e foi derrotado pela Ponte Preta por 1 a 0.

Aumentando a dose de decepção dos resultados, o torcedor alvirrubro vem fazendo a sua parte e colocou grandes públicos nos jogos em questão. Quase 30 mil alvirrubros compareceram aos Aflitos nas derrotas para o Bugre e Macaca. A expectativa é de que a torcida chegue ainda mais em peso para o duelo decisivo contra o Brusque.

Esta campanha em casa não condiz com a própria primeira fase do Náutico atuando no estádio dos Aflitos. Dos 10 jogos da fase inicial da Terceirona, o clube pernambucano venceu em seis oportunidades, com mais três empates e apenas uma derrota no recorte em casa.

As derrotas em casa prejudicaram a campanha do Náutico rumo ao acesso, porém, devido a pontos conquistados fora de casa, a equipe ainda chega com possibilidades para promover uma reviravolta no desempenho como mandante.

O fator de poder decidir o acesso em seus domínios também veio da competência esportiva do próprio clube na primeira fase da Série C. Terminando na 3ª posição, os alvirrubros garantiram a chance de realizar o jogo final na busca pelo acesso nos Aflitos, fator que pode ser determinante na disputa.

Situação da tabela

Vale lembrar que uma simples vitória contra o clube catarinense ainda não será o bastante para o Náutico. Atualmente na última posição do Grupo C com cinco pontos somados, o Timbu precisa torcer por uma derrota do Guarani contra a Ponte Preta. Também é possível subir com um empate no clássico de Campinas e uma vitória elástica do Náutico, por quatro gols de diferença, em Recife.

O Brusque também segue na disputa pelo acesso e é o 3º colocado, com seis pontos conquistados. O Guarani é o 2º lugar e somou sete pontos até aqui. A Ponte Preta, por sua vez, lidera com 10 pontos e já garantiu o acesso à Série B de 2026.