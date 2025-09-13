Náutico vacila nos Aflitos, perde pênalti e acaba derrotado pelo Guarani na Série C
Em confronto válido pela segunda rodada do quadrangular, o Timbu viu a derrota por 2 a 0 ser construída ainda no primeiro tempo
Publicado: 13/09/2025 às 19:14
Nos Aflitos, Náutico e Guarani se enfrentaram pela 2ª rodada do quadrangular da Série C (Gabriel França/CNC)
Vacilo em casa! Na primeira partida nos Aflitos pelo quadrangular da Série C, o Náutico foi derrotado pelo Guarani por 2 a 0 na tarde deste sábado (13), desperdiçando a chance de emendar a segunda vitória na fase que define o acesso à Segunda Divisão.
Diante de mais de 15 mil torcedores, o Timbu entrou em campo com desfalques na zaga e viu o placar ser construído ainda na primeira etapa, com gols de Bruno Santos e Alan Santos para o Bugre. No segundo tempo, o atacante Vinícius ainda perdeu um pênalti, parando na defesa do goleiro Dalberson, grande destaque do confronto.
Com o resultado, os alvirrubros permanecem com três pontos, somados na estreia diante do Brusque, enquanto o Guarani se igualou na mesma pontuação, mas leva vantagem no saldo de gols. O Náutico, que não sabia o que era perder há três meses, viu chegar ao fim uma sequência de 12 jogos de invencibilidade.
O Timbu volta a campo no próximo sábado (20), às 17h, novamente nos Aflitos, para enfrentar a Ponte Preta, que encara o Brusque neste domingo (14).
O JOGO
O Náutico assumiu o controle da partida desde os minutos iniciais, mantendo a posse de bola e ditando o ritmo, mas sem conseguir criar chances claras de perigo, situação que se manteve durante toda a primeira etapa.
Aos 19 minutos, o goleiro Muriel precisou trabalhar em um contra-ataque do Guarani. Mirandinha escapou pela esquerda da defesa alvirrubra, invadiu a área e bateu cruzado, mas o arqueiro do Timbu espalmou com segurança. Pouco depois, aos 21, o Bugre foi eficiente e abriu o placar. Bruno Santos aproveitou falha da zaga e, de cabeça, balançou as redes nos Aflitos.
Dois minutos depois, nova jogada aérea: após cobrança de escanteio, Alan Santos subiu mais alto que a marcação e ampliou, surpreendendo a torcida alvirrubra.
Enquanto o Guarani apostava em contra-ataques rápidos, o Náutico tinha a bola, mas não conseguia ser incisivo no terço final. Para complicar ainda mais, Patrick Allan sentiu dores e precisou ser substituído aos 39 minutos, aumentando a apreensão dos mandantes.
SEGUNDO TEMPO
Tentando reverter a situação complicada, o Náutico voltou para o segundo tempo com duas mudanças e uma postura mais agressiva. A equipe de Hélio dos Anjos entrou em campo mais ligada, mas precisava superar o goleiro Dalberson, que se destacava ao manter a defesa do Guarani intransponível.
Aos 8 minutos, o Timbu teve a grande chance: pênalti em Samuel Otusanya, derrubado na área pelo zagueiro David Braz, que chegou atrasado no lance. Capitão alvirrubro, o atacante Vinícius assumiu a cobrança, mas desperdiçou. Dalberson se esticou e fez grande defesa, mantendo o placar favorável ao Bugre.
Mesmo mais objetivo e pressionando, o Náutico continuou esbarrando no goleiro adversário, que fez novas defesas importantes em chutes de Sam e, em seguida, de Vitinho.
FICHA DA PARTIDA
NÁUTICO: Muriel; Arnaldo, Mateus Silva (Índio), Rayan (Raimar) e Igor Fernandes; Igor Pereira (Wenderson), Marco Antônio (Igor Bolt) e Patrick Allan (Vitinho); Hélio Borges, Vinícius e Samuel Otusanya. Técnico: Hélio dos Anjos.
GUARANI: Dalberson; Raphael, Alan Santos e David Braz; Lucas Justen (JP Galvão), Kelvi, Isaque (Renan Castro), Diego Torres (Kady) e Emerson; Mirandinha (Kauã Jesus) e Bruno Santos (Júnior Brandão). Técnico: Matheus Costa.
Local: Estádio dos Aflitos, no Recife
Horário: 17h
Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior (PR)
Assistentes: André Luiz de Freitas (PR) e Roberto Rivelino dos Santos Júnior (PR)
4º Árbitro: Tiago Ramos de Oliveira (PB)
VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)
Gols: Bruno Santos (21/1T) e Alan Santos (23/1T)
Cartões amarelos: Arnaldo (Náutico); Raphael, Mirandinha, Dalberson (Guarani)
Público: 15.311
Renda: R$ 704.456,00