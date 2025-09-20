Náutico perde para a Ponte Preta nos Aflitos e se complica na briga pelo acesso na Série C
O Náutico foi derrotado por 1 a 0 neste sábado (20), em partida válida pela 3ª rodada do quadrangular de acesso
Publicado: 20/09/2025 às 19:08
Náutico x Ponte Preta, em partida realizada nos Aflitos (Gabriel França / CNC)
Mais uma tarde amarga no estádio dos Aflitos. O Náutico foi derrotado pela Ponte Preta por 1 a 0, neste sábado (20), e se complicou na briga pelo acesso na Série C do Campeonato Brasileiro. O gol solitário da partida foi marcado pelo atacante Jonas Toró, aos 18 minutos do primeiro tempo, em jogo válido pela 3ª rodada do quadrangular final, completando a primeira metade da segunda fase.
O Timbu chegou a sua segunda derrota no quadrangular, permanecendo com apenas três pontos. A outra derrota também aconteceu nos Aflitos, para o Guarani na rodada anterior. Agora, os alvirrubros ficam na 3ª posição e podem até cair para a lanterna do grupo, dependendo do que acontecer no jogo entre Gurani e Brusque.
A Ponte Preta, por sua vez, encaminhou o acesso à Série B. A Macaca chegou aos nove pontos conquistados e manteve os 100% de aproveitamento no quadrangular final. As equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado (27), dessa vez com o mando do clube paulista e pela 4ª rodada da segunda fase da Terceira Divisão.
O jogo
O Náutico veio para o jogo com algumas mudanças em sua escalação inicial, com destaque para a entrada de Igor Fernandes na dupla de zaga, promovendo a entrada de Raimar na lateral-esquerda. Outro ponto importante foi a entrada de Igor Bolt no ataque, ganhando a vaga de Hélio Borges.
Apesar das alterações, o Timbu buscou pressionar e ser propositivo desde o começo da partida. No primeiro minuto de jogo, Samuel Otusanya já cabeceou uma bola para fora. Igor Bolt também teve oportunidade de cabeça, mas parou na defesa do goleiro Diogo Silva. Ainda aos 16 minutos, Marco Antônio pisou na área e finalizou para mais uma defesa do goleiro da Macaca.
Na marca dos 18 minutos o Náutico sofreu um duro golpe na partida. Após passe em profundidade de Elvis, o lateral Pacheco ganhou a divida e achou o passe para Jonas Toró, que finalizou com categoria dentro da área e abriu o marcador no estádio dos Aflitos.
O Náutico sentiu o gol sofrido e diminuiu o seu ímpeto ofensivo. A equipe alvirrubra passou a ter dificuldades na criação de jogadas e teve que lidar com a impaciência do torcedor vindo das arquibancadas. Aproveitando a oscilação, a Ponte passou a ser ainda mais perigosa e finalizou algumas vezes com perigo para a meta de Muriel.
A reta final da primeira etapa seguiu a mesma tônica do que vinha acontecendo desde o gol feito pela Macaca. O Náutico levou perigo apenas em jogadas aéreas e bolas paradas, mas com dificuldades de chegar ao campo de ataque com jogadas construídas.
Segundo tempo
O Náutico voltou para a segunda etapa com mudanças. Entraram Lucas Cardoso e Wenderson com o intuito de ajudar na criação alvirrubra. Na marca dos 13 minutos, a primeira chance real de gol aconteceu. Em cruzamento que veio do lado esquerdo, Igor Bolt recebeu na área, dominou e finalizou para grande defesa de Diogo Silva. O lance foi o suficiente para trazer os Aflitos de volta jogando junto ao time pernambucano.
Buscando mais peso ofensivo, o técnico Hélio dos Anjos também acionou Bruno Mezenga, substituindo Samuel Otusanya. A pressão alvirrubra aumentou, porém com muitas bolas na área e jogadas criadas pela lateral.
Já com 28 minutos do segundo tempo, o Náutico voltou a levar perigo. O defensor Igor Fernandes subiu para o campo de ataque e arriscou de fora da área, levando perigo rente à trave da Macaca. A pressão alvirrubra seguiu, mas com conclusões sem levar perigos efetivos.
No último lance do jogo, Hélio Borges acertou um grande chute de fora da área e parou na grande defesa de Diogo Silva. A finalização foi uma das poucas que obrigou o arqueiro da Macaca a fazer intervenções difíceis.
Ficha do jogo
Náutico: 0
Muriel, Arnaldo, João Maistro, Igor Fernandes e Raimar; Igor Pereira (Wenderson), Marco Antônio (Lucas Cardoso) e Vitinho (Hélio Borges); Vinícius, igor Bolt (Kelvin) e Samuel Otusanya (Bruno Mezenga). Técnico: Hélio dos Anjos.
Ponte Preta: 1
Diogo Silva, Pacheco, Wanderson, Saimon e Artur (Kevyn); Luiz Felipe, Lucas Cândido (Gustavo Telles) e Elvis (Rodrigo Souza); Toró (Diego Tavares), Bruno Lopes (João Gabriel) e Jeh. Técnico: Marcelo Fernandes.
Gol: Jonas Toró (18’ / 1T)
Cartões amarelos: Saimon, Elvis (Ponte Preta); Igor Pereira. Samuel Otusanya (Náutico)
Local: Estádio dos Aflitos.
Árbitro: Márcio dos Santos Oliveira (AL)
Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Maria de Fátima Mendonça da Trindade (ambos de AL)
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
Público: 13.887
Renda: R$ 592.081,74